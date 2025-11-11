Utorok11. november 2025, meniny má Martin, Maroš, zajtra Svätopluk, Jonáš

Polícia varuje vodičov: Pri hmle, daždi či snežení je nutné používať stretávacie svetlá

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Polícia upozorňuje vodičov, že pri zlej viditeľnosti nestačí denné automatické svietenie áut. Pri hmle, snežení či daždi odporúča vodičom používať stretávacie svetlá. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.

„Denné svietenie totiž nerozsvecuje zadné svetlá vozidla, a preto sú autá zozadu často takmer neviditeľné, najmä v šere, daždi alebo hmle,“ vysvetlila. Odporúča taktiež skontrolovať si, či pri zapnutých svetlách svietia aj zadné svetlá. „V hmle, daždi, snežení alebo za zníženej viditeľnosti majte zapnuté svetlá aj cez deň. Nespoliehajte sa len na automatické režimy - mnohé vozidlá nezapínajú zadné svetlá automaticky,“ apeluje na vodičov.

Viac o téme: SvetloSneženieDážďVarovanieHmlaPolícia AutoHmlové svetláStretávacie svetlá
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

V Prahe prebehol zásah
V Prahe prebehol zásah polície: Riaditeľstvo ciest a diaľnic čelí vyšetrovaniu verejných zákaziek
Zahraničné
Zlodeji bicyklov vyčíňali v
Zlodeji bicyklov vyčíňali v Petržalke! Polícia pátra po podozrivých a žiada verejnosť o pomoc
Domáce
Polícia v rámci akcie
Polícia v rámci akcie proti obchodovaniu s ľuďmi skontrolovala 317 osôb: Ako to dopadlo?
Domáce
Nešťastné cesty! Polícia zaznamenala
Nešťastné cesty! Polícia zaznamenala za týždeň 258 dopravných nehôd, osem ľudí zomrelo
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Ďurovčík pred prvou skúškou 3 noci nespal, nám bolo hneď po nej jasné: Muzikál Rómeo a Júlia bude MEGA!
Ďurovčík pred prvou skúškou 3 noci nespal, nám bolo hneď po nej jasné: Muzikál Rómeo a Júlia bude MEGA!
Prominenti
Minister Migaľ: Projekt Digitrans zaraďujeme plánu štátneho plánu digitálnej dekády SR
Minister Migaľ: Projekt Digitrans zaraďujeme plánu štátneho plánu digitálnej dekády SR
Správy
Požiar na Luníku IX.
Požiar na Luníku IX.
Regióny

Domáce správy

FOTO Policajti pri domovej prehliadke
Nelegálne zbrane a výbušniny u muža z Trebišova: Polícia rieši prípad ako prečin ozbrojovania
Domáce
Polícia varuje vodičov: Pri
Polícia varuje vodičov: Pri hmle, daždi či snežení je nutné používať stretávacie svetlá
Domáce
Viliam Karas
Systém ETS2 je podľa KDH škodlivý: Vláda by ho mala odmietnuť a požadovať jeho zrušenie
Domáce
Veľká zmena na Pasteurovom námestí: Košice začínajú s obnovou vnútrobloku za milión eur
Veľká zmena na Pasteurovom námestí: Košice začínajú s obnovou vnútrobloku za milión eur
Košice

Zahraničné

Izrael neumožnil dovoz základných
Izrael neumožnil dovoz základných tovarov do Gazy: Chýba aj viac ako milión injekcií na očkovanie detí v Gaze
Zahraničné
Mesto vymazané z máp:
Mesto vymazané z máp: Sovieti sa k jadrovej havárii priznali až po 32 rokoch
dromedar.sk
Taliansko ponúka nasadenie karabinierov
Taliansko ponúka nasadenie karabinierov na výcvik palestínskych bezpečnostných zložiek po mierovej dohode
Zahraničné
Nákladné lietadlo tureckej armády
MIMORIADNE Vojenské lietadlo NATO sa zrútilo neďaleko ruských hraníc! Zverejnili prvé zábery
Zahraničné

Prominenti

Amanda Holden s dcérou
Sexi moderátorka (54) na premiére Čarodejky: Vyzerala ako bohyňa a... Ukázala krásnu dcéru!
Zahraniční prominenti
Zdena Studenková a Maroš
Terminátor Kramár to rozbalil: V noci sa zobudím, trikrát si vrznem a... Studenková išla do kolien
Domáci prominenti
Namewee
ŠOK v šoubiznise: Slávnu krásku (†31) našli MŔTVU vo vani... Zatkli poplárneho rapera!
Zahraniční prominenti
Príčina smrti hviezdy (†74)
Príčina smrti hviezdy (†74) kapely Kiss je známa: TOTO sa mu stalo osudným!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

FOTO Matky ju obvinili, že
Matky ju obvinili, že zvádza ich mužov: Vyhodili ju z herne pre výstrih! Nie je moja vina, že vyzerám lepšie než ony
Zaujímavosti
Zabudnite na tabletky! Vo
Zabudnite na tabletky! Vo Švédsku spustili prevratnú liečbu: Lekár vám môže predpísať dovolenku v prírode
Zaujímavosti
Tajomná kamenná koruna Apúlie.
Tajomná kamenná koruna Apúlie. Hrad Castel del Monte láka nevšednou architektúrou
dromedar.sk
Nejde len o dekoráciu!
Nejde len o dekoráciu! Odborníčka prezradila, prečo je TEKVICA výživový POKLAD, ktorý mení zdravie aj spánok
Zaujímavosti

Dobré správy

Hypotéka, účet, transakčná daň
Hypotéka, účet, transakčná daň či investovanie? Pýtajte sa experta na financie
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Finančná situácia domácností sa ďalej zhoršuje: Nádej Slovákov na zlepšenie výrazne upadá
Očakávaný obchvat Prešova napreduje: Motoristi sa môžu čoskoro tešiť na novinku!
Očakávaný obchvat Prešova napreduje: Motoristi sa môžu čoskoro tešiť na novinku!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Konsolidačný balíček zabolí najmä rodiny: Pozrite si, kto a o koľko peňazí príde!
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?
Nové pravidlá pre výpočet dôchodkov: Kto sa môže tešiť na vyššiu penziu?

Šport

Dúfajme, že tam budú aj naši chlapci: Merčiak potvrdil úžasnú novinu pred MS 2026
Dúfajme, že tam budú aj naši chlapci: Merčiak potvrdil úžasnú novinu pred MS 2026
MS vo futbale
Španielsko vyradilo Yamala z reprezentačnej nominácie: Futbalová federácia vyjadrila nespokojnosť
Španielsko vyradilo Yamala z reprezentačnej nominácie: Futbalová federácia vyjadrila nespokojnosť
Kvalifikácia na MS vo futbale 2026
Šéf Ferrari poslal tvrdý odkaz Hamiltonovi s Leclercom: Slová, ktoré sa im rozhodne nebudú páčiť
Šéf Ferrari poslal tvrdý odkaz Hamiltonovi s Leclercom: Slová, ktoré sa im rozhodne nebudú páčiť
Formula 1
Kmotrík ml. reaguje na nespokojných fanúšikov Slovana: Majú právo na vyjadrenie názoru a pocitov
Kmotrík ml. reaguje na nespokojných fanúšikov Slovana: Majú právo na vyjadrenie názoru a pocitov
Niké liga

Auto-moto

Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Renault Twingo je späť. Európsky, lacný, praktický a usmiaty
Predstavujeme
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
TEST: Land Rover Defender OCTA - z toho by koktal každý
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Stroje preberajú vašu prácu – ale čo s vašou identitou? Zistite, čo naozaj zostane ľuďom v ére AI
Stroje preberajú vašu prácu – ale čo s vašou identitou? Zistite, čo naozaj zostane ľuďom v ére AI
Motivácia a produktivita
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Pridajte sa k tímu, ktorý sa stará o bezpečie ľudí aj priestorov
Zaujímavé pracovné ponuky
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Chcete zmeniť svoju kariéru po tridsiatke? Bez týchto 7 rád sa do toho ani nepúšťajte!
Motivácia a inšpirácia
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Tichá kariérna revolúcia: Ako rastie trend „quiet thriving“ namiesto „quiet quitting“
Prostredie práce

Varenie a recepty

Vianočný indiáni - nepečené vianočné cukrovinky
Vianočný indiáni - nepečené vianočné cukrovinky
Zbierka 9 najlepších receptov na vianočné oriešky pre Popolušku
Zbierka 9 najlepších receptov na vianočné oriešky pre Popolušku
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Domáci vanilkový cukor: Pripravený za pár minút a vydrží mesiace
Rady a tipy
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Chrumkavé pečené zemiaky: Overený trik z kuchýň šéfkuchárov
Rady a tipy

Technológie

POZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účet
POZOR! Cez WhatsApp sa šíri bankový trojan. Jedno nesprávne kliknutie môže spustiť útok na tvoj bankový účet
Bezpečnosť
AI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scén
AI sa dostala „pekelne blízko“ k čítaniu myšlienok: Z MRI snímok rekonštruoval desivo presné opisy scén
Umelá inteligencia
Bol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlho
Bol život na Zem privezený z vesmíru? Vedci tvrdia, že prirodzený vznik by trval príliš dlho
Správy
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
Pozor, používateľov začali zaplavovať nové podvodné správy. Tento útok je úplne nový
Apple

Bývanie

Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Svetové značky odhaľujú, aké odtiene budú vládnuť budúcemu roku. Toto sú všetky známe farby roka 2026!
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?
Praktické tipy do spálne, ktoré šetria priestor, zdravie aj nervy. Ktoré detaily sa neoplatí ignorovať?

Pre kutilov

Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Premena rodinného domu, ktorá si získala srdcia Slovákov: Zo zdevastovanej stavby spravili bývanie snov
Stavba domu
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Neviete, ako využiť zvyšnú úrodu jabĺk po jesennom zbere? Pripravte si s nami jablčný ocot, sirup aj likér
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Takto jednotlivé znamenia zvládajú tlak a zodpovednosť: Kozorožec plánuje, Ryby unikajú a ako je to s vami?
Partnerské vzťahy
Takto jednotlivé znamenia zvládajú tlak a zodpovednosť: Kozorožec plánuje, Ryby unikajú a ako je to s vami?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Kauza nápisov pred školou
Domáce
Kauza nápisov pred školou v Poprade naberá na obrátkach: Po vlne kritiky sa ozvala riaditeľka! Študenti podnikli kroky
Autentické VIDEO z Prievidze!
Domáce
Autentické VIDEO z Prievidze! Zlodej našiel obeť v paneláku: Dôchodkyňa bojovala o kabelku do posledného dychu
Nákladné lietadlo tureckej armády
Zahraničné
MIMORIADNE Vojenské lietadlo NATO sa zrútilo neďaleko ruských hraníc! Zverejnili prvé zábery
Na Slovensku vznikla nová
Domáce
Na Slovensku vznikla nová streamovacia platforma! Satiricky kritizuje kauzy v kultúre, podporili ju známe osobnosti

Ďalšie zo Zoznamu