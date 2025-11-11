Meteorológovia vydali výstrahy: Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
BRATISLAVA - Na celom území Slovenska si treba dávať pozor na hmlu. Upozornil na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojom webe. Vydal výstrahy prvého stupňa, ktoré platia až do stredy (12. 11.) do 10.00 h.
Vo všetkých okresoch sa očakáva výskyt hmly s dohľadnosťou od 50 do 200 metrov. Znížená dohľadnosť predstavuje podľa SHMÚ potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. „Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ spresnil.
(Zdroj: SHMÚ)
Meteorológovia zdôraznili, že hmla môže pre zníženú dohľadnosť spôsobiť komplikácie v doprave, čo výrazne zvyšuje riziko dopravných nehôd.