Zlodeji bicyklov vyčíňali v Petržalke! Polícia pátra po podozrivých a žiada verejnosť o pomoc

BRATISLAVA - Bratislavskí policajti žiadajú verejnosť o pomoc v súvislosti s objasňovaním krádeže bicyklov. Neznámi páchatelia odcudzili dva bicykle z podzemného parkoviska jedného z bytových domov na Vyšehradskej ulici v bratislavskej Petržalke. Bratislavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„V tejto súvislosti pátrame po totožnosti osôb na priložených fotografiách a vyzývame občanov, ktorí majú akékoľvek informácie k ich totožnosti, súčasnému pohybu alebo pobytu, aby nám ich oznámili na bezplatnom čísle polície 158, osobne na ktoromkoľvek policajnom oddelení, prípadne formou súkromnej správy na profile polície,“ vyzvala ľudí polícia.