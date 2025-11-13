Vodiči, pozor: Treba počítať s hmlou, platia výstrahy

BRATISLAVA - Vo štvrtok treba na Slovensku opäť počítať s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa pre celé územie krajiny. SHMÚ o tom informoval na svojom webe.
Výstrahy predbežne platia do 11.00 h. O 17.00 h sa do platnosti vrátia a na hmlu si treba dať pozor aj v piatok (14. 11.) ráno. Dohľadnosť môže miestami klesnúť na 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity. Výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.
Cesty sú zjazdné
Vodičov môže vo štvrtok ráno potrápiť na cestách hmla. Cesty sú však vo všeobecnosti zjazdné. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informovala na svojom webe zjazdnost.sk. „Pozor na hmlu, ktorá obmedzuje viditeľnosť na 50 metrov v lokalitách Turčianske Teplice a Poprad. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov je tiež v Myjave a okolí,“ informovala SSC. Ako pripomenula, horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá dlhšie ako desať metrov a horský priechod Fačkov pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov.