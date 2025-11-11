V Prahe prebehol zásah polície: Riaditeľstvo ciest a diaľnic čelí vyšetrovaniu verejných zákaziek

PRAHA - V sídle českého Riaditeľstva ciest a diaľnic (ŘSD) v Prahe zasahuje od utorkového rána polícia. Potvrdil to hovorca ŘSD Jan Rýdl. Zásah sa týka preverovania verejných zákaziek. Uviedla to stanica ČT, informuje spravodajkyňa v Prahe.
ŘSD podľa Rýdla s políciou spolupracuje a poskytuje jej konkrétnu dokumentáciu. Neskôr dodal, že dokumentácia sa týka jednej krajskej správy ŘSD. „Týka sa konkrétnych zákaziek, takzvaných zákaziek malého rozsahu, teda nie veľkých zákaziek, v oblasti správy a údržby súčasnej cestnej siete,“ spresnil. Podľa informácií servera Odkryto.cz zasahujú kriminalisti z Národnej centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) okrem Prahy aj v Pardubickom kraji, pričom dôvodom sú podľa neho verejné zákazky. To neskôr polícia potvrdila.
„V súvislosti s preverovaním verejných zákaziek vykonáva NCOZ na rôznych miestach ČR úkony trestného konania (najmä v Královohradeckom kraji, v Pardubickom kraji a v Prahe). Ku konkrétnym miestam sa vyjadrovať nemôžeme,“ uviedla na sieti X česká polícia. Podľa českého Deníka N polícia zasahovala aj na Ministerstve pre miestny rozvoj.
Server Odkryto.cz neskôr uviedol, že polícia v súvislosti so zásahom zadržala 11 ľudí. „Môžem len uviesť, že náš útvar ... vykonáva úkony trestného konania. Dozor vykonáva Okresné štátne zastupiteľstvo v Pardubiciach. Viac informácií zatiaľ nebudeme poskytovať,“ citoval server hovorcu NCOZ Jaroslava Ibeheja. ŘSD je štátna príspevková organizácia, ktorá spravuje, udržiava a rozvíja diaľnice a cesty 1. triedy v Česku.