Ďalší PRIESKUM po schválení ústavy: Koalícia sa snaží odvrátiť preferenčný pád, TOTO je účinok ústavy!

BRATISLAVA - Je tu ďalší prieskum volebných preferencií, ktorý odhaľuje aktuálnu náladu voličov. Tí mali počas posledných dní skutočne čo hodnotiť. Mnohým na nálade nepridáva ani dvojpohlavná ústava a ani pokračujúca konsolidácia a na číslach je to vidieť.

Prieskum vykonala agentúra Focus pre portál 360tka.sk. Robila ho od 13. do 21. októbra 2025 na vzorke 1 028 respondentov. Ak by sa voľby konali v polovici októbra, vyhralo by ich Progresívne Slovensko so ziskom 23,1 percenta hlasov, čím by predbehlo padajúci druhý Smer-SSD so ziskom 17 percent, ktorý mal ešte v septembri cez osemnásť percent. Tretím hráčom sa už stabilne a v mnohých prieskumoch stáva mimoparlamentná Republika. Tá v tomto prieskume získala 9,8 percent.

Štvrtým hráčom by bol koaličný Hlas-SD, ktorý opäť niečo stratil a v tesnom závese za Republikou získal 9,4 percenta hlasov. Piatym subjektom v parlamente by bolo ústavou zjavne neohrozené hnutie Slovensko so ziskom 8,3 percenta hlasov.

V zóne ohrozenia sa opäť "stabilne" nachádzajú Kresťanskodemokratické hnutie (6,7 percent), Sloboda a Solidarita (6,3 percenta) a parlamentným nováčikom by boli Demokrati (5,2 percentá hlasov).

Pred bránami parlamentu by skončili Slovenská národná strana (4,3 percentná hlasov) a Maďarská Aliancia (4 percentá).

