PRIESKUM prekvapuje: Respondenti hodili zodpovednosť za súčasnú ekomiku na plecia hlavne dvom ľuďom!

BRATISLAVA - Aj keď sa väčšina Slovákov ešte nemá tak zle, aby si nemohla kúpiť základné potraviny, stav aktuálnej ekonomiky nie je závideniahodný a ani dobrý. Výsledok prieskumu rozsekol to, kto za to vraj môže.
Prieskum realizovala agentúra SCIO pre portál Startitup od 10. do 16. októbra 2025 na vzorke 1 000 respondentov. Nie je pritom žiadnym tajomstvom, že súčasná ekonomika na Slovensku čelí viacerým výzvam a nie všetky musí zvládnuť. Životná úroveň viacerých slovenských domácnosti sa však citeľne znižuje a aj to je dôvod, prečo respondenti odpovedali na otázku: "Kto je zodpovedný za ekonomickú situáciu?".
Vedie dvojka Fico - Matovič
Výsledky niektorých možno prekvapia, no v hlavách respondentov sa najčastejšie objavovali len dve mená: premiér a šéf Smeru-SSD Robert Fico, ktorého označilo až 53,8 percent opýtaných a druhým je expremiér a líder hnutia Slovensko Igor Matovič. Ten zas získal nezanedbateľných 30,8 percent hlasov.
Aj keď sa koaličná väčšina pri tlačových konferenciách čoraz viac snaží skloňovať mená aj ostatných expremiérov, tí v prieskume až tak nezasvietili.
Ostatné mená sú v prieskume s výrazným odstupom
Pokiaľ ide o Ľudovíta Ódora (expremiér a europoslanec za Progresívne Slovensko, pozn. red.), tak toho za zodpovedného označilo len 7,5 percent. Na tretej pozícii je tak s výrazným prepadom oproti Matovičovi. Štvrtým je expremiér a zakladateľ mimoparlamentných Demokratov Eduard Heger. Ten má rovné 4 percentá. Ako piatemu zodpovednosť pripisujú súčasnému ministrovi financií Ladislavovi Kamenickému. Ten je s 3,9 percentami za Hegerom vo veľmi tesnom závese.
Opatrenia, ktoré ľuďom pijú krv
Respondenti ďalej v prieskume označili aj konsolidačné opatrenia vlády, ktoré vnímajú za najviac a najmenej problematické. Opýtaní mali najmenej problém s úpravou daní - hazardu a nezdravých potravín, no najviac problematické im prišli veci ako zvýšenie zdravotného odvodu, daní a zavedenie transakčnej dane.