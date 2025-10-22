Slováci v PRIESKUME odmietli Ficovo predlžovanie volebných období: Výnimku tvorí len TÁTO skupina ľudí

BRATISLAVA - Vládna koalícia mala popri schvaľovaní školských zákonov a štátnom rozpočte na rok 2026 čas aj na riešenie ďalších tém, ktoré mediálny priestor postupne absorboval. Jednou z nich bola aj myšlienka Roberta Fica (Smer-SSD) o možnosti predlžovania volebného obdobia. Slováci v prieskume vyjadrili, čo si o tom myslia.
Ten vykonala agentúra NMS Market Research Slovakia a zverejnila ho na svojom webe. Prieskum vykonávali od od 15. do 19. októbra 2025 na vzorke 1 004 respondentov.
Myšlienku priniesol predseda vlády
Predseda vlády s ideou možného predlžovania volebného obdobia zo 4 na 5 rokov pri komunále a župách vyrukoval na pracovnom sneme Smeru, pričom podpredseda parlamentu Tibor Gašpar (Smer-SSD) tento nápad rozšíril aj o osobnú myšlienku predlžovania volebného obdobia pre parlamentné voľby. Štyri roky sú vraj "málo" na presadenie viacerých zmien.
Už pri súčasných volebných obdobia starostov, primátorov a zastupiteľstiev respondent odpovedali jasné nie v 34 percentách a 17 percent odpovedalo "Skôr nesúhlasím".
V menšej, ale stále väčšinovej miere s nápadom opýtaní nesúhlasili ani v prípade budúcich volebných období pri komunálnych a župných voľbách. Až 49 percent ľudí v prieskume odmietlo predlžovať volebné obdobia v prípade budúcich župných a komunálnych voľbách.
Situácia pri volebnom období pri parlamentných voľbách
Prieskum sa pochopiteľne zameral aj na myšlienku predlžovania volebného obdobia pri poslancoch Národnej rady, tiež zo 4 na 5 rokov. Tu bola proti ešte citeľnejšia väčšina - 62 percent opýtaných. S predlženým súhlasilo 23 percent opýtaných.
Aj pri detailnejšom pohľade je evidentné, že myšlienku prevažne podporujú len voliči Smeru. O opozičných voličov je odmietavý postoj zreteľnejší, najviac u Progresívneho Slovenska.