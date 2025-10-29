PRIESKUM Zmena, skúsenosti alebo národné záujmy? TOTO sú hlavné dôvody, prečo Slováci volia svoje strany

BRATISLAVA – Prečo voliči volia práve tú stranu, ktorú volia? Najnovší prieskum agentúry NMS Market Research Slovakia ukazuje, že motivácie Slovákov sa výrazne líšia podľa preferovanej politickej strany. Kým priaznivci Smeru-SD oceňujú najmä „skúsenosť s vládnutím“, voliči Progresívneho Slovenska túžia po zmene a sympatizanti Republiky kladú dôraz na „národné záujmy Slovenska“.
Smer-SD podľa prieskumu volia ľudia najmä pre jeho skúsenosti s vládnutím (59 %) a preto, že háji národné záujmy Slovenska (58 %). Pre takmer polovicu (49 %) sú rozhodujúce aj hodnoty, ktoré Smer presadzuje. Tento profil zodpovedá dlhodobému vnímaniu strany ako „stabilnej a preverenej“, ktorú voliči spájajú s istotou a praxou z predchádzajúcich vlád.
Naopak, Progresívne Slovensko je podľa výsledkov stranou zmeny – 67 % jeho voličov verí, že prinesie zmenu, a 62 % priznáva, že ich motivovala nespokojnosť s inými stranami.
Silnú úlohu zohrávajú aj hodnoty, ktoré PS presadzuje – tie sú dôvodom pre 55 % respondentov. Z dát vyplýva, že voliči PS sú skôr reformne a kriticky naladení, orientovaní na progresívne témy a modernizáciu štátu.
Najsilnejšou motiváciou pre voličov Republiky je podľa NMS obhajoba národných záujmov Slovenska (71 %). Viac ako polovica (56 %) oceňuje hodnoty, ktoré hnutie presadzuje, a takmer polovica (46 %) verí, že Republika by „priniesla zmenu“. Ide teda o jasne vyprofilovanú skupinu, ktorá reaguje na vlastenecké a suverenistické témy.
Voliči KDH a SaS stavajú na hodnotách a kompetentnosti
Voliči KDH a SaS sú motivovaní najmä hodnotami a odbornou kompetentnosťou svojich predstaviteľov. V prípade KDH až 72 % voličov uvádza ako dôvod hodnoty, ktoré strana presadzuje, kým v SaS ide o 60 %, pričom 54 % oceňuje kompetentnosť predstaviteľov.
Online prieskum sa uskutočnil v októbri 2025 na vzorke 682 respondentov, ktorí vedeli, komu by dali svoj hlas.