Nový PRIESKUM odhaľuje karty: Opozícia by s Matovičom získala 85 mandátov, Hlas opäť za Republikou

BRATISLAVA – Politické preferencie na Slovensku sa po búrlivej zmene ústavy nezmenili tak, ako mnohí očakávali. Opozičné Progresívne Slovensko (PS) zostáva na čele rebríčka, zatiaľ čo pokles podpory Smeru-SD a Hlasu-SD sa zastavil. Hnutiu Slovensko Igora Matoviča sa dokonca podarilo zvýšiť svoj volebný potenciál.
Vyplýva to z najnovšieho prieskumu agentúry Ipsos pre Denník N, ktorý sa konal od 15. do 20. októbra 2025. Podľa prieskumu by PS volilo 21,9 % voličov, kým Smer-SSD by získal 18,5 % hlasov. Obe strany si tak držia pozície z predchádzajúcich mesiacov.
Na treťom mieste sa nachádza Republika (10 %), ktorá si udržala náskok pred Hlasom-SD (9 %). Do parlamentu by sa dostalo ešte šesť ďalších strán:
Opozícia by mala väčšinu – s Matovičom
Líder Hnutia Slovensko Igor Matovič očakával po hlasovaní o ústave prudký pád preferencií. Nestalo sa tak – podpora hnutia zostala stabilná, a čo viac, zvýšil sa jeho volebný potenciál. Podľa Ipsosu môže za to intenzívna mediálna aktivita hnutia a to, že voličom neprekážalo hlasovanie dvoch jeho poslancov za ústavné zmeny.
archívne video
Ak by sa voľby konali dnes, opozičné strany PS, SaS, KDH a Demokrati by získali spolu 71 mandátov, a s Hnutím Slovensko by mali v parlamente pohodlnú väčšinu 85 poslancov. Naopak, koaličné spojenectvo Smeru, Hlasu, KDH a Republiky by dosiahlo len 76 mandátov – teda veľmi tesnú väčšinu. Sociológ Roman Pudmarčík upozorňuje, že voličská základňa KDH je vnútorné polarizovaná. Časť voličov sa prikláňa ku koalícii, iná k demokratickej opozícii.
Zber dát sa uskutočnil v dňoch 15. až 20. októbra 2025 na vzorke 1020 respondentov. Opýtaní odpovedali na otázku: Ak by sa zajtra konali voľby do NR SR (parlamentné voľby) a vy by ste išli voliť, ktorú stranu by ste volili?