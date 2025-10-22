Prečo nedostal Cintula rovno doživotie? Odborník prehovoril, výšku trestu určujú hlavne TIETO faktory!

BRATISLAVA - Súd vždy zvažuje výšku ukladaného trestu s ohľadom na konkrétnu osobu páchateľa a okolnosti spáchania činu, ako aj ostatné relevantné skutočnosti.
V súvislosti s utorňajším (21. 10.) rozsudkom v prípade streľby na predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD), v rámci ktorého Špecializovaný trestný súd (ŠTS) pri odsúdení Juraja Cintulu za terorizmus rozhodol o znížení trestu z doživotia na 21-ročné väzenie. Uviedol to Tomáš Strémy z Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.
Možnosť zníženia trestu je tu vždy, nie je však povinná
„Súd zjavne v rámci dokazovania vyhodnotil, že aplikácia inštitútu mimoriadneho zníženia trestu je v tomto prípade vhodná, a preto sa rozhodol takým spôsobom. Išlo však o trojčlenný senát, ktorý rozhodol jednomyselne, teda v rámci senátu bol dosiahnutý konsenzus na takto uloženej výške trestu,“ skonštatoval Strémy. Pripomenul, že súd má vždy možnosť aplikovať zníženie trestu, nejde však o povinnosť.
Súčasťou súdneho procesu s Jurajom Cintulom bola aj diskusia o právnej kvalifikácii skutku. Kým obžaloba trvala na teroristickom útoku, súd mohol útočníka uznať vinného aj za pokus o úkladnú vraždu či útok na verejného činiteľa, kde sú trestné sadzby miernejšie. Senát ŠTS atentátnika nakoniec odsúdil za terorizmus. „Tento návrh právnej kvalifikácie bol predmetom mnohých diskurzov a aj samotného súdneho konania, avšak zatiaľ možno povedať, že sa s ním súd stotožnil. Je však potrebné počkať na právoplatnosť rozhodnutia, či už prvostupňového alebo prípadne odvolacieho,“ skonštatoval Strémy.
Rozsudok je 21 rokov, právnik avizuje odvolanie
ŠTS v utorok odsúdil Juraja Cintulu zo spáchania trestného činu teroristického útoku na 21 rokov väzenia. Súd útočníkovi trest doživotia znížil aj s ohľadom na vek, bezúhonnosť a zdravotný stav obžalovaného. K útoku na premiéra Roberta Fica došlo vlani 15. mája počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej. Útočník na predsedu vlády vystrelil päťkrát a spôsobil mu viaceré zranenia. Rozsudok nie je právoplatný, obhajca Juraja Cintulu po jeho vynesení avizoval, že s najväčšou pravdepodobnosťou podá odvolanie.