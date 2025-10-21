AKTUÁLNE Padol verdikt v prípade atentátu na Fica! Juraj Cintula je vinný zo spáchania teroristického útoku

BANSKÁ BYSTRICA - Špecializovaný trestný súd v Banskej Bystrici vyniesol rozsudok v prípade atentátu na premiéra Roberta Fica. Juraj Cintula bol uznaný vinným z obzvlášť závažného zločinu teroristického útoku a odsúdený na 21 rokov väzenia. Rozsudok nie je právoplatný, obžalovaný sa môže odvolať na Najvyšší súd SR.
Aktualizované 09:30 Generálny prokurátor Maroš Žilinka rozhodnutie súdu privítal. „Dnešný rozsudok ŠTS vo veci vražedného útoku na predsedu vlády SR považujem za významný krok k dosiahnutiu spravodlivosti a neopakovaniu tak strašného skutku,“ uviedol Žilinka.
09:20 Obžalovaného Juraja Cintulu, vinného zo spáchania trestného činu teroristického útoku na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), odsúdil v utorok Špecializovaný trestný súd (ŠTS), pracovisko Banská Bystrica, na 21 rokov väzenia.
Dôchodca, 72-ročný Juraj C., čelil na ŠTS obžalobe pre obzvlášť závažný zločin teroristického útoku spáchaný na chránenej osobe a hrozilo mu doživotie. Pochybnosť o tom, že skutok spáchal, nebola, spornou bola otázka jeho právnej kvalifikácie.
„Dnes bude vyhlásený rozsudok, čo predseda senátu avizoval na ostatnom hlavnom pojednávaní 8. októbra. Proti rozsudku sa môže obžalovaný štandardne odvolať prostredníctvom tunajšieho súdu na Najvyšší súd SR. Súdny proces prebehol na ôsmich hlavných pojednávaniach, pričom prvé sa uskutočnilo 8. júla,“ konštatovala Mária Horáková z ŠTS.
„Som presvedčená a je to môj právny názor, že obžalovaný svojím konaním naplnil všetky zákonné znaky trestného činu teroristického útoku a na tom trvám,“ tvrdí Habčáková s tým, že obžalovaný dodnes svoj čin neoľutoval. Ako zdôraznila, Juraj Cintula útočil na celú vládu ako kolektívny orgán, na čele ktorého stojí premiér. Jeho čin bol útok na základné princípy demokracie a na stabilitu štátu.
„Z obsahu záverečnej reči obžalovaného 8. októbra vyplynulo, že absolútne neľutuje svoje konanie, dokonca expresívne vyzýval ďalších na to, aby, ak nesúhlasia s politikou nejakej reprezentácie, a podotýkam v demokratickej krajine, prijali nejaké osobné rozhodnutia a takúto politiku zastavili. Samozrejme, mal na mysli podobný spôsob, ako to urobil on,“ upozornil Lindtner.
Naopak, obhajca Namir Alyasry žiada, aby súd skutok prekvalifikoval na zločin útoku na verejného činiteľa, za ktorý hrozí sedem až dvanásť rokov. Tvrdí, že jeho klient neútočil na ústavné zriadenie štátu, ale výlučne na osobu premiéra, ktorého vinil zo spoločenských pomerov.
Podľa Alyasryho postavenie jeho klienta pred súd je dôvodné, ale nemožno súhlasiť s právnou kvalifikáciou terorizmom. Obžalovaný neútočil na ústavné zriadenie štátu a v čase skutku nepomýšľal na pád vlády. Hnev obžalovaného smeroval výlučne k poškodenému Ficovi.
Juraj Cintula tvrdí, že zdravie Fica sa rozhodol poškodiť preto, aby už nebol schopný vykonávať funkciu premiéra. Zabiť ho vraj nechcel. Vybral si na to výjazdové zasadnutie vlády v Handlovej. V momente, keď Fico zamieril medzi sympatizantov, vytiahol zbraň, ktorú mal v legálnej držbe, a päťkrát vystrelil.