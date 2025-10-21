Fico prehovoril po vynesení rozsudku nad Cintulom: Hovorí o odpustení, nič od neho nechce

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) odpustil atentátnikovi Jurajovi Cintulovi útok na neho a nič od neho nechce. Na atentát sa snaží zabudnúť, hoci ho následky niekedy trápia. Informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR. Juraja Cintulu Fico nazval úbožiakom. Vinu na atentáte opäť pripisoval médiám a opozícii.
„Je nespravodlivé, že kým on bude v podstate doživotne zatvorený v cele, jeho učitelia budú vykrikovať na námestiach a vyučovať ďalšieho nešťastníka, ktorý podľahne ich nenávisti a vykoná politickú spravodlivosť. Kto bude obeťou neviem, možno ja, možno niekto iný, ale obeť bude,“ vyhlásil.
archívne video
15. mája v Handlovej strieľal na premiéra
Obžalovaný Juraj Cintula, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica, je vinný zo spáchania trestného činu teroristického útoku. Rozsudok vyhlásil Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici. Odsúdil ho na 21 rokov väzenia. Rozsudok nie je právoplatný.