Štvrtok13. november 2025, meniny má Stanislav, zajtra Irma

Juraj Cintula sa odvolal voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu

Juraj Cintula prichádza na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici
Juraj Cintula prichádza na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Banskej Bystrici (Zdroj: TASR/Ján Krošlák)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Juraj Cintula, ktorý vlani 15. mája v Handlovej strieľal na premiéra Roberta Fica (Smer-SD), sa odvolal voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu (ŠTS). Ten ho v októbri odsúdil na 21 rokov väzenia. Potvrdili z ŠTS.

„Ak súd obdrží návratky doručeniek od všetkých oprávnených procesných strán, potom spis predloží Najvyššiemu súdu Slovenskej republiky na odvolacie konanie,“ priblížila za ŠTS Mária Horáková. ŠTS odsúdil Juraja C. 21. októbra pre spáchanie trestného činu teroristického útoku na 21 rokov väzenia. K útoku na Fica došlo vlani 15. mája počas výjazdového rokovania vlády v Handlovej. Útočník na predsedu vlády vystrelil päťkrát a spôsobil mu viaceré zranenia.

Viac o téme: StreľbaSúd Robert FicoHandlováJuraj Cintula
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Zaujíma vás, čo sa
Zaujíma vás, čo sa deje okolo nás? Otestujte sa v našom KVÍZE o aktuálnych témach!
Domáce
Rokovanie o štátnom rozpočte
Rokovanie o štátnom rozpočte prebehlo hladko: Opozícia mohla byť aktívnejšia, tvrdí publicista Hrabko
Domáce
Prečo nedostal Cintula rovno
Prečo nedostal Cintula rovno doživotie? Odborník prehovoril, výšku trestu určujú hlavne TIETO faktory!
Domáce
Fico prehovoril po vynesení
Fico prehovoril po vynesení rozsudku nad Cintulom: Hovorí o odpustení, nič od neho nechce
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Módna prehliadka Marcela Holubca W
Módna prehliadka Marcela Holubca W
Prominenti
Opitý vodič autobusu viezol 50 ľudí
Opitý vodič autobusu viezol 50 ľudí
Správy
Pátracia akcia po nezvestnom mužovi z okresu Trnava sa skončila úspešne
Pátracia akcia po nezvestnom mužovi z okresu Trnava sa skončila úspešne
Správy

Domáce správy

Ostrá výmena názorov medzi
Ostrá výmena názorov medzi Smerom a PS pre incident v Poprade: Vzájomné obviňovanie, padli aj ostré slová
Domáce
FOTO Zlodeji opäť úradovali: Polícia
Zlodeji opäť úradovali: Polícia odhalila dve krádeže počas preventívnej akcie
Domáce
VIDEOROZHOVOR Starosta Chren o novej
Starosta Chren o novej školskej novele: Sám som bol svedkom šírenia dezinformácií, naši riaditelia sú pripravení
Domáce
FOTO Dráma pri Partizánskom: Vodič pod vplyvom unikal polícii, s vozidlom skončil na železničnej trati
FOTO Dráma pri Partizánskom: Vodič pod vplyvom unikal polícii, s vozidlom skončil na železničnej trati
Partizánske

Zahraničné

Ministri financií krajín Európskej
Europoslanci tlačia na Európsku úniu: Je potrebné riešiť násilie na ženách a nerovnosť na trhu práce
Zahraničné
V odpadových vodách zaznamenali
V odpadových vodách zaznamenali po rokoch vírus detskej obrny: Riziko šírenia je minimálne
Zahraničné
PANIKA u susedov: Obchody
PANIKA u susedov: Obchody stiahli z predaja obľúbené mäso, ŠOKUJÚCE výsledky kontroly!
Zahraničné
Szymon Holownia
Predseda poľského Sejmu Holownia sa vzdal svojej funkcie v súlade s dohodou
Zahraničné

Prominenti

Lenka Filipová
Boj o život! Lenka Filipová (71) po páde zo schodov: Urgentná OPERÁCIA MOZGU!
Domáci prominenti
Zachery Ty Bryan
Hviezda seriálu Kutil Tim v problémoch: Fyzické NAPADNUTIE priateľky... Súd rozhodol rázne!
Zahraniční prominenti
FOTO Módna šou Holubca: Gáborík
Módna šou Holubca: Gáborík ako z Hollywoodu, hviezda Sľubu v MINI a... HOLÝ zadok na móle!
Domáci prominenti
P. Diddy
Problémy P Diddyho vo väzení: Jeho prepustenie sa odkladá... Je to vraj TREST za toto!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Nádherný príbeh priateľstva až
Nádherný príbeh priateľstva až za hrob: V Krakove má sochu verný psík
dromedar.sk
Vyzerajú sladko, no môžu
Vyzerajú sladko, no môžu vám škodiť: Šokujúca pravda o JAHODÁCH! Lekár varuje, neumývajte ich pod vodou
Zaujímavosti
FOTO Lacné letenky do Bratislavy
Lacné letenky do Bratislavy vyvolali šialenstvo na sociálnych sieťach: Komentujúci sa bavia a radia, neprekročte 6 km/hod!
Zaujímavosti
Vedci objavili umelecké tajomstvo
Tajomné symboly, ktoré prežili 64-tisíc rokov a menia históriu: Vedci sú ohromení! Je čas prehodnotiť dejiny ľudstva?
Zaujímavosti

Dobré správy

Aká otázka v súvislosti
Aká otázka v súvislosti s peniazmi vás zaujíma? Využite teraz jedinečnú možnosť
Domáce
Vyzerať až o desať
Vyzerať až o desať rokov mladšie? Vybrali sme pre vás tie najlepšie anti-aging krémy
plnielanu.sk
Zdroj: GettyImages
Vaše ruky majú silu zachrániť život: Takto jednoducho vďaka nim zistíte, že je vaše telo zdravé a šťastné
feminity.sk
Slováci začínajú s vianočnými
Slováci začínajú s vianočnými nákupmi skôr: V ktorom obchode budú tento rok sviatky najlacnejšie?
plnielanu.sk

Ekonomika

Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Trináste dôchodky sa blížia: Kto má nárok a na aké sumy sa môžu seniori tešiť?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Brusel pritvrdzuje a chystá nový poplatok: Skončia už čoskoro lacné balíky z Číny?
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!
Čas na reformy sa kráti: Náš dôchodkový systém stojí na pokraji priepasti, varuje analytik!
Dôležité dávky idú od januára hore: Kto dostane viac a o koľko?
Dôležité dávky idú od januára hore: Kto dostane viac a o koľko?

Šport

Napodobnil Višňovského a Cháru: Nemec prepísal históriu NHL, toto nikto pred ním nedokázal
Napodobnil Višňovského a Cháru: Nemec prepísal históriu NHL, toto nikto pred ním nedokázal
NHL
VIDEO Tlieskala celá šatňa: Slová trénera po skvelom zápase Nemca chytia za srdce každého fanúšika
VIDEO Tlieskala celá šatňa: Slová trénera po skvelom zápase Nemca chytia za srdce každého fanúšika
NHL
VIDEO Šimon Nemec strelil premiérový hetrik v NHL! Jeden krajší gól ako druhý
VIDEO Šimon Nemec strelil premiérový hetrik v NHL! Jeden krajší gól ako druhý
Zostrihy NHL
VIDEO Nemec opísal svoje pocity po prvom hetriku v NHL: Nikdy som nebol nejaký strelec
VIDEO Nemec opísal svoje pocity po prvom hetriku v NHL: Nikdy som nebol nejaký strelec
NHL

Auto-moto

Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Najpopulárnejší pick-up dostal nový výkonnejší pohon. Veľký šesťvalec si nechá
Novinky
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Na východe vraj nič nie je... Ale 5 nových úsekov cyklotrasy aj s osvetlením je
Doprava
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Nová Toyota Hilux: Nafta, Benzín, Elektrina, Vodík
Predstavujeme
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Diaľnica spája Bratislavu s Prahou 45 rokov. Výstavba začala ešte v roku 1939
Doprava

Kariéra a motivácia

Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Bude z vás otecko? Takéto sú práva mužov pri narodení dieťaťa!
Rodičovstvo a práca
Kedy sa kariéra mení na identitu? A prečo je to nebezpečné
Kedy sa kariéra mení na identitu? A prečo je to nebezpečné
Práca a voľný čas
Sociálna poisťovňa upozorňuje na ďalšiu zmenu: Toto sa od 2026 mení pre všetkých zamestnancov!
Sociálna poisťovňa upozorňuje na ďalšiu zmenu: Toto sa od 2026 mení pre všetkých zamestnancov!
Aktuality
Je generácia Z nezamestnateľná? Výsledky nového prieskumu sú znepokojivé!
Je generácia Z nezamestnateľná? Výsledky nového prieskumu sú znepokojivé!
Pracovné prostredie

Varenie a recepty

Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Téglikový recept bez použitia váhy a mixéra. Vynikajúce jogurtové vianočné pečivo.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Najlepšie vianočné pečivo a zákusky s rumom, ktoré nesmú chýbať na sviatočnom stole.
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Ako dlho vydržia bielky v chladničke? Skladovanie krok za krokom
Skladovanie potravín
Jesenné jablká v župane: recept na krehký sladký dezert
Jesenné jablká v župane: recept na krehký sladký dezert
Ovocné dezerty

Technológie

Google cúva pred kritikou. Toto je veľká zmena, ktorá ovplyvní každého používateľa Androidu
Google cúva pred kritikou. Toto je veľká zmena, ktorá ovplyvní každého používateľa Androidu
Android
WhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujeme
WhatsApp čaká najväčšia zmena za posledné roky. To, čo príde, zmení spôsob ako komunikujeme
Technológie
Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?
Google začal uvoľňovať funkciu, ktorá ti uprace notifikácie: Čo prinesie a kedy ju môžeš očakávať?
Android
Google varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamu
Google varuje pred novou vlnou podvodov. Toto by si mal vedieť skôr, než klikneš na reklamu
Bezpečnosť

Bývanie

Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Z bytu uprostred mesta ani netreba odchádzať na dovolenku. Stačí vyjsť na terasu a nerobiť vôbec nič!
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Stojí sám v hustom lese, no mali na to dobrý dôvod. Netypický dom postavili na to, aby ponúkal zaslúžený relax
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
Toto podľa expertov na čistenie funguje na vodný kameň a špinu v sprchovom kúte. Niektoré nástroje by vám ani nenapadli!
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie
V takom byte sa musia cítiť dobre! Rodina si zvolila jednoduchosť, architektky pre nich vytvorili vynikajúce bývanie

Pre kutilov

19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
19 dôležitých rád pre ovocné stromy v zime: Skúsení ovocinári prezradili, ako ich ochrániť
Záhrada
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Skryštalizoval vám med? Nikdy neurobte túto chybu pri jeho ohrievaní!
Recepty
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Jedna chyba vás môže stáť celý trávnik! Akej činnosti venovať na jeseň pozornosť?
Záhrada
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chcete v zime pomôcť vtáčikom vo vašej záhrade? Pri ich kŕmení dodržte tieto zásady!
Chovateľstvo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

3 sexuálne túžby mužov, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Tušili ste, že chcú v posteli toto?
Partnerské vzťahy
3 sexuálne túžby mužov, ktoré sa boja vysloviť nahlas: Tušili ste, že chcú v posteli toto?
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
PANIKA u susedov: Obchody
Zahraničné
PANIKA u susedov: Obchody stiahli z predaja obľúbené mäso, ŠOKUJÚCE výsledky kontroly!
Ostrá výmena názorov medzi
Domáce
Ostrá výmena názorov medzi Smerom a PS pre incident v Poprade: Vzájomné obviňovanie, padli aj ostré slová
ÚTOK opozície na vicepremiéra
Domáce
ÚTOK opozície na vicepremiéra Kmeca: Trojmiliónová dotácia a prepojenie firiem na koaličný Hlas, zakročil minister!
Juraj Cintula prichádza na
Domáce
Juraj Cintula sa odvolal voči rozsudku Špecializovaného trestného súdu

Ďalšie zo Zoznamu