Atentátnik Cintula si vypočul rozsudok: PRVÉ reakcie politikov a verejných osôb, už sa to nesmie opakovať!

BRATISLAVA - Celá spoločnosť ostala po máji 2024 ochromená vôbec prvým pokusom o atentát na predsedu vlády. Spáchal ho dôchodca Juraj Cintula, ktorý si práve v utorok 21. októbra 2025 vypočul rozsudok. Trest mu nakoniec vymerali vo výške 21 rokov a verejne činné osoby už na tento verdikt reagujú.
Minister vnútra a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že Cintula zaútočil aj na demokraciu ako takú. "Padol rozsudok nad človekom, ktorý sa pokúsil zavraždiť predsedu vlády. Tento človek však nezaútočil len na premiéra – zaútočil na všetkých ľudí, ktorí sa v slobodných a demokratických voľbách rozhodli, komu zveria vedenie krajiny. Zaútočil na samotnú podstatu demokracie – na právo každého z nás rozhodovať o budúcnosti Slovenska volebným lístkom, nie zbraňou," skonštatoval šéf koaličného Hlasu.
Rozsudok ako výstražný prst voči ostatným agresívcom
Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje rozsudok za "významný krok k dosiahnutiu spravodlivosti a neopakovanou tak strašného skutku".
Europoslanec za Smer-SSD po rozsudku označil Cintulu za "progresívneho teroristu". Nahnevaný Blaha skonštatoval, že Cintulu vyprodukovali teroristické organizácie ako Al-Káida, Boko Haram a obviňuje tiež "liberálne médiá" a pravicovú opozíciu.
Na rozsudok reagoval aj štátny tajomník obranného rezortu Igor Melicher.