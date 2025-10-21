Atentátnik Cintula si vypočul rozsudok: PRVÉ reakcie politikov a verejných osôb, už sa to nesmie opakovať!

Utorok21. október 2025, meniny má Uršuľa, zajtra Sergej

BRATISLAVA - Celá spoločnosť ostala po máji 2024 ochromená vôbec prvým pokusom o atentát na predsedu vlády. Spáchal ho dôchodca Juraj Cintula, ktorý si práve v utorok 21. októbra 2025 vypočul rozsudok. Trest mu nakoniec vymerali vo výške 21 rokov a verejne činné osoby už na tento verdikt reagujú.

Minister vnútra a šéf Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok tvrdí, že Cintula zaútočil aj na demokraciu ako takú. "Padol rozsudok nad človekom, ktorý sa pokúsil zavraždiť predsedu vlády. Tento človek však nezaútočil len na premiéra – zaútočil na všetkých ľudí, ktorí sa v slobodných a demokratických voľbách rozhodli, komu zveria vedenie krajiny. Zaútočil na samotnú podstatu demokracie – na právo každého z nás rozhodovať o budúcnosti Slovenska volebným lístkom, nie zbraňou," skonštatoval šéf koaličného Hlasu.

 

Rozsudok ako výstražný prst voči ostatným agresívcom

Generálny prokurátor Maroš Žilinka považuje rozsudok za "významný krok k dosiahnutiu spravodlivosti a neopakovanou tak strašného skutku".

Europoslanec za Smer-SSD po rozsudku označil Cintulu za "progresívneho teroristu". Nahnevaný Blaha skonštatoval, že Cintulu vyprodukovali teroristické organizácie ako Al-Káida, Boko Haram a obviňuje tiež "liberálne médiá" a pravicovú opozíciu.

Na rozsudok reagoval aj štátny tajomník obranného rezortu Igor Melicher.

 

