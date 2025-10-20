EXTRÉMNE prekročenie rýchlosti: NEUVERÍTE, akou rýchlosťou sa vodič rútil cez obec... Šialené!

HRABOVEC - Dopravná polícia v Bardejovskom okrese zaznamenala počas uplynulého víkendu mimoriadne závažný prípad porušenia dopravných predpisov v regióne. Hliadka Obvodného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bardejove namerala českému vodičovi extrémne vysokú rýchlosť v obci Hrabovec.
Vodič s českou poznávacou značkou prekročil povolenú rýchlosť výrazným spôsobom, keď v obci jazdil rýchlosťou 159 kilometrov za hodinu. V danom úseku pritom platí obmedzenie maximálnej povolenej rýchlosti na 50 kilometrov za hodinu, čo znamená, že vodič prekročil limit o neuveriteľných 109 kilometrov za hodinu.
"Vodič bude riešený v rámci objektívnej zodpovednosti za správny delikt," informuje prešovská krajská polícia. Takéto extrémne prekročenie rýchlosti predstavuje vážne ohrozenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky a môže mať fatálne následky.
Polícia opätovne apeluje na všetkých vodičov, aby jazdili zodpovedne a dodržiavali dopravné predpisy. Extrémne prekročenie rýchlosti, najmä v obciach, kde sa pohybujú chodci a cyklisti, môže viesť k tragickým nehodám s vážnymi zraneniami alebo usmrtením nevinných ľudí.