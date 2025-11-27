Cestný pirát sa rútil na luxusnom športiaku: ŠIALENÚ jazdu zachytili na VIDEU! Po zastavení políciou zaplakal

BRATISLAVA - Polícia chytila ďalšieho cestného piráta. Vodič na luxusnom Porsche sa cez diaľnicu D1 rútil vysokou rýchlosťou, pokuta ho neminula.
Bratislavskí príslušníci dopravnej polície permanentne monitorujú bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky na hlavných ťahoch. Na tento fakt zjavne zabudol 59-ročný šofér luxusného športového automobilu značky Porsche, ktorý v stredu (26. 11.) krátko pred 10.30 h poriadne šliapol na plyn.
Muž sa pohyboval po diaľnici D1 v smere do Trnavy, kde je stanovená maximálna povolená rýchlosť 110 kilometrov za hodinu. Napriek jasnému dopravnému značeniu prechádzal týmto úsekom nebezpečnou rýchlosťou až 184 kilometrov za hodinu, čím prekročil povolenú rýchlosť o 74 kilometrov za hodinu.
"Za rýchlu jazdu mu policajti uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur," informuje bratislavská krajská polícia. Takéto správanie predstavuje vážne riziko nielen pre samotného vodiča, ale predovšetkým pre ostatných účastníkov cestnej premávky. Polícia apeluje na vodičov, aby sa správali zodpovedne.