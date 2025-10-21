Policajti zostali po zastavení auta v ŠOKU: VIDEO Za volantom sedel 15-ročný chlapec, TOTO povedal hliadke

BRATISLAVA - Iba 15-ročný chlapec zobral mame z kabelky kľúče od auta a vozil sa nočnou Bratislavou. O bizarnom a nebezpečnom incidente, ktorý sa odohral v hlavnom meste cez víkend, informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.
Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave zastavili v sobotu (18. 10.) v čase okolo 01:50 h vodiča motorového vozidla zn. Hyundai. Ten si jazdil po Vajnorskej ulici a keď spozoroval hliadku polície, svoju rýchlosť zvýšil. Podľa Šimkovej sa toto konanie zdalo policajtom viac než podozrivé, tak sa rozhodli vozidlo zastaviť.
Po zastavení vozidla bol vodič vyzvaný, aby predložil potrebné doklady k prevádzke a vedeniu vozidla, čo však neurobil. Neskôr priznal, že má iba 15 rokov a že kľúče od auta vzal matke z kabelky.
"Následnou lustráciou bolo zistené, že 15-ročný 'vodič' nie je držiteľom vodičského oprávnenia a s vozidlom sa rozhodol jazdiť bez vedomia rodičov. Po chvíli sa na miesto dostavil zákonný zástupca, ktorý si prevzal motorové vozidlo a následne sa presunul na policajné oddelenie, kde bola jeho prítomnosť nutná z dôvodu vykonania potrebných úkonov s mladistvým," približuje Šimková.
S 15-ročným chlapcom bola za prítomnosti zákonného zástupcu spísaná správa o výsledku objasňovania priestupku. "Ďalšia jazda mu bola zakázaná," konštatuje policajná hovorkyňa a dodáva, že o ďalšom postupe rozhodne správny orgán.