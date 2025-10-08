Polícia odhalila v Trnavskom kraji počas minulotýždňovej akcie 259 priestupkov

TRNAVA - Polícia odhalila 3. októbra v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK) počas celoslovenskej osobitnej kontroly Deň bez nehody 259 priestupkov a zadržala sedem vodičských preukazov. Nasadila aj policajné drony, ktoré odhalili nebezpečné predbiehanie cez plnú čiaru. Trnavská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
Kontrola bola zameraná na najčastejšie príčiny dopravných nehôd s cieľom znížiť ich počet a ochrániť životy účastníkov cestnej premávky. „Zo 642 dychových skúšok alkohol zistili u troch vodičov, z toho dvaja nafúkali viac ako jedno promile. U deviatich vodičov bola zistená prítomnosť iných návykových látok. Policajti zadržali desať osvedčení o evidencii vozidla a štyri tabuľky s evidenčným číslom,“ priblížila.
Maximálnu povolenú rýchlosť prekročilo 117 vodičov, 21 vodičov počas jazdy telefonovalo, 20 ich nebolo pripútaných, vyhovujúci technický stav nespĺňalo deväť vozidiel, osem vodičov nedalo prednosť v jazde a sedem ich nesprávne predchádzalo alebo jazdili nesprávnym spôsobom. „V ďalších prípadoch išlo o priestupky ako chýbajúce povinné zmluvné poistenie, prekročenie povolenej hmotnosti či nedodržanie bezpečnostných prestávok,“ doplnili policajti.