Zuzana počula krik, potom nastal ŠOK! Priamo na ulici pomohla odrodiť dieťa

PREŠOV - Mimoriadny zážitok zažila predavačka cestovných lístkov pracujúca na Masarykovej ulici v Prešove. Žena sa počas svojej pracovnej zmeny stala svedkom dramatickej situácie, ktorá sa skončila šťastne vďaka jej rýchlemu konaniu a odhodlaniu pomôcť. Priamo na ulici odrodila dieťa.
Všetko sa začalo v momente, keď zamestnankyňa stanice Zuzana spozorovala cez okienko, ako neznámy muž na niekoho vykrikuje. Spočiatku sa domnievala, že má halucinácie, no keď vyšla von preveriť situáciu, zistila, že na ulici je mladá žena v silných pôrodných bolestiach. Predavačka okamžite zareagovala a privolala zdravotnú záchrannú službu s tým, že žena pravdepodobne rodí. Napriek urgentnosti situácie záchranári ani po pätnástich minútach nedorazili na miesto. V tej chvíli sa žena rozhodla, že trpiacu mamičku nenechá bez pomoci.
Pôrod priamo na ulici
Na pomoc prišla aj kolegyňa z neďalekej lekárne, ktorá znovu kontaktovala záchranku a informovala ich, že pôrod je v plnom prúde. Zuzana sa medzitým postarala o rodiaci ženu a asistovala pri pôrode. "Do príchodu záchranárov som sa o pani postarala a odrodila som jej dcérku," napísala Zuzana na sociálnej sieti.
Vďaka jej pomoci a odvahe sa priamo na ulici narodilo zdravé dievčatko ešte pred príchodom profesionálnych záchranárov. "Klobúk dole, obdivujem vás, čo ste urobili, ako ste zareagovali, nech sa všetkým darí a sú zdravé," zareagovala jedna z komentujúcich pod príspevkom. Pre predajkyňu to bol nezabudnuteľný zážitok, ktorý si bude pamätať po celý život.