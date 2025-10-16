Veľký POSUN v prípade nálezu tela dieťaťa v práčke: Identita páchateľa šokuje

BRATISLAVA - Príchod policajných zložiek v noci z pondelka na utorok 14. októbra na Nobelovu ulicu v Bratislave bol už medializovaný. Tie tam našli hroznú scénu, pri ktorej identifikovali už len bezvládne telíčko bábätka v práčke. Teraz prichádza polícia so závažným obvinením samotnej matky.
Prípad sa rozbehol po tom, čo sa doktorom nezdalo podozrivé krvácanie ženy, ktorá na kliniku dorazila. Zalarmovali teda políciu, aby sa išli na vlastné oči presvedčiť, či byt dotyčnej neukrýva nejaké tajomstvo. Žiaľ, ukrýval a polícia našla v práčke telo chlapčeka, ktorý už nebol medzi živými. Krátko po vykonaní prehliadky bytu bol zadržaný partner ženy, ktorá pochádza z Vietnamu.
Policajti prehľadali byt v Bratislave: ŠIALENÝ nález, v práčke ležalo nehybne telíčko novorodenca!
Prišlo obvinenie samotnej matky
Po viac ako dni prišla Katarína Bartošová z tlačového oddelenia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave s novým vyhlásením. "Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave v súvislosti s incidentom, ku ktorému došlo 14. októbra 2025 v nočných hodinách v byte na Nobelovej ulici v Bratislave, po vykonaní potrebných procesných úkonov vzniesol obvinenie 40-ročnej T. M. T., občianke Vietnamskej socialistickej republiky, z obzvlášť závažného zločinu vraždy novonarodeného dieťaťa matkou," informovala Bartošová.
Zároveň bol zo strany vyšetrovateľa spracovaný aj podnet k väzobnému stíhaniu obvinenej.