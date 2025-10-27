Dráma v košickej nemocnici: Bábätko (2 mes.) po vyšetrení prestalo dýchať a zmodrelo!

KOŠICE - Pohotová reakcia rádiologických technikov zachránila život dvojmesačného dieťaťa v Univerzitnej nemocnici Louisa Pasteura v Košiciach. Po bežnom röntgenovom vyšetrení došlo u bábätka k náhlej zástave dýchania, rádiologickí technici okamžite začali s resuscitáciou. Dieťa sa podarilo zachrániť vďaka rýchlemu profesionálnemu zásahu zdravotníckeho tímu.
V stredu (22. 10.) sa na pracovisku Kliniky rádiodiagnostiky a zobrazovacích metód Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach odohral dramatický incident. Po štandardnom röntgenovom vyšetrení došlo k náhlej zástave dýchania u dvojmesačného dojčaťa. Informovala o tom nemocnica na sociálnej sieti. "Po vyšetrení v čakárni došlo u dieťaťa k zlyhaniu vitálnych funkcií, dieťa nedýchalo a zmodrelo," opisuje.
Situáciu promptne zvládol tím rádiologických technikov. Mária Demková okamžite začala s resuscitačnými úkonmi, zatiaľ čo jej kolegovia Anton Antol a Eva Šefčíková asistovali pri zákroku a bezodkladne privolali lekársku pomoc. Vďaka ich rýchlemu a profesionálnemu zásahu začalo bábätko opätovne dýchať ešte predtým, než na miesto dorazil lekár. Nemocnica vyjadrila hrdosť na prácu svojich zamestnancov a poďakovala za profesionálny prístup, ktorý každodenne prináša konkrétne a merateľné výsledky v starostlivosti o pacientov.