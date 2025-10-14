Vodič pod vplyvom alkoholu prešiel do protismeru: Spôsobil nehodu

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Trenčiansky kraj)
BELUŠA - Považskobystrickí dopravní policajti začali trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Na ceste III/1946 v obci Beluša prešiel 25-ročný vodič automobilu Mazda pod vplyvom alkoholu do protismeru a zrazil sa automobilom Škoda Octavia, ktorý šoféroval 19-ročný muž. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
Pri dychovej skúške namerali policajti v dychu 25-ročného vodiča 1,54 promile alkoholu. Zadržali mu vodičský preukaz, obmedzili osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Pri nehode sa nikto nezranil. Škoda na vozidle značky Mazda bola predbežne vyčíslená na sumu 4000 eur, na vozidle značky Škoda Octavia na sumu 3000 eur.
