Prvé VIDEO vlakovej nehody na východe: Rúti sa vlak a príde obrovská rana

JABLŇOV NAD TURŇOU - Obrovský šok a množstvo zranených cestujúcich. Presne táto scéna sa dnes 13. októbra v doobedňajších hodinách odohrala pri obci Jabloňov nad Turňou, kde došlo k zrážke dvoch vlakov. Desivý moment zachytila bezpečnostná kamera!
VIDEO Pri konci úryvku záznamu počuť mrazivý zvuk nárazu:
Video sa objavilo na účte Ústredného automotoklubu na sociálnej sieti Facebook. Záznam z bezpečnostnej kamery okrem videa zachytáva aj zvuk. Práve to je faktor, ktorý hrôzu celej nehody len umocňuje.
Mrazivý zvuk
Na zábere najskôr vidieť prechádzajúci vlak, ktorý sa už o niekoľko desiatok metrov zrazí s oprotiidúcim. Tento moment divákom nemôže uniknúť, keďže na zábere počuť veľmi silnú ranu.
Na miesto nehody smerujú viacerí štátni predstavitelia a zasahujú tam všetky záchranné zložky. Podľa polície sa vo vlakoch nachádzalo približne 80 ľudí a najskôr sa hovorilo až o 100 zranených. Niektorých odvážajú do nemocníc.