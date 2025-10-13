Šutaj Eštok povedal možnú príčinu zrážky vlakov na východe! TOTO má byť dôvod osudnej nehody

JABLONOV NAD TURŇOU - Zlyhal ľudský faktor? Po nehode rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava si ľudia kladú otázku, ako k takejto nehode, ktorá si vyžiadala množstvo zranených, vôbec mohlo dôjsť. Celá nehoda je predmetom vyšetrovania, minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) však naznačil, že podľa prvotných informácií nejde o systémovú chybu, ale zlyhanie ľudského faktora.
To, čo presne sa dnes v inkriminovanom úseku stalo, je stále predmetom debát a vyšetrovania. „Dôvod zrážky je predmetom vyšetrovania. V tejto chvíli je prioritou záchrana a evakuácia cestujúcich a našich zamestnancov,“ uviedla železničná spoločnosť Slovensko.
Hovorkyňa ŽSR Petra Lániková tvrdí, že je niekoľko možností, prečo sa vlaky ocitli na rovnakej koľaji, ale vylučuje, že chyba nastala pri manipulácii s výhybkami na niektorej stanici. „Určite nie, to máme zabezpečené viacerými spôsobmi. Mohlo to byť technické alebo aj ľudské zlyhanie, bude to predmetom vyšetrovania,“ dodala.
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) však na tlačovej konferencii naznačil, že predbežnou príčinou nehody dvoch vlakov je to, že rušňovodič jednej z lokomotív nedal prednosť. „Nechcem ešte v tejto chvíli špekulovať o príčinách, ale podľa prvotných informácií nejde o systémovú chybu, ale zlyhanie ľudského faktora. Ukazuje sa, že asi jeden z vodičov lokomotívy urobil chybu a nedal pravdepodobne prednosť, ale zatiaľ je to iba predbežná verzia,“ povedal Šutaj Eštok s tým, že na miesto nehody smeruje on, minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) aj minister zdravotníctva Kamil Šaško (Hlas-SD).
Po nehode rýchlikov pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava je zhruba 100 ľudí ľahko zranených, dvaja ľudia sú v kritickom stave. Traja ľudia sú zakliesnení, bez informácií o ich zdravotnom stave. Podľa doterajších zistení nedošlo k usmrteniu žiadnej osoby.