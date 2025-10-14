Ambulancie záchrannej služby typu RV sa jednoznačne osvedčili, uviedla Macejková

TRENČÍN - Ročná prevádzka ambulancie záchrannej služby typu rendez-vous (RV) jednoznačne potvrdila, že systém funguje, je efektívny a dostupnosť lekára pre kriticky ohrozeného pacienta je výrazne lepšia. Povedala to hlavná záchranárka spoločnosti RZP Trenčín Beáta Macejková.
„RV vnímame ako veľký prínos. Kvalifikovaný lekár so špecializáciou ARO alebo urgent sa dostáva k pacientovi včas. Ak ide o kritického pacienta, lekár RV ho vyšetrí, lieči ho a robí lekárske intervencie. Ak už je stabilizovaný, môže ho do nemocnice odviezť už len posádka rýchlej zdravotnej pomoci (RZP),“ doplnila Macejková.
V prípade, že si pacient vyžaduje prítomnosť lekára, lekár RV nasadne do sanitky RZP a ide s pacientom do nemocnice. Ak pacient nepotrebuje prítomnosť lekára, ten je okamžite k dispozícii posádke RV pre ďalšie zásahy. Podľa vedúceho lekára posádky RV Trenčín Jakuba Hamšíka, dvojčlenná posádka RV (lekár a záchranár) pracuje v stretávacom režime, čo je iné, ako posádky „veľkých“ sanitiek. Vozidlá RV sú malé dodávkové vozidlá s pohonom všetkých štyroch kolies. Vďaka vyššiemu podvozku sú bezpečnejšie a vhodné aj do náročného terénu. „Takéto posádky máme momentálne na Slovensku tri - v Trenčíne, v Žiline a v Košiciach. Od budúceho roku bude na Slovensku takýchto posádok 13,“ zdôraznil Hamšík.