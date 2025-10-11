Budúcnosť v medicíne: AI výrazne uľahčí prácu lekárov, stav pacienta odhalí na 10 rokov dopredu!

LONDÝN - Umelá inteligencia prechádza vývojovými fázami drastickým tempom. Vedcom sa podarilo skĺbiť AI s chorobami a zdravotným stavom pacientov. Výsledkom má byť predpovedanie chorôb na niekoľko rokov dopredu. V tomto ohľade to výrazne uľahčí prácu v diagnostike.
Vedci tvrdia, že v súčasnej dobe dokáže umelá inteligencia predpovedať zdravotné komplikácie pacientov roky dopredu. Ako píše BBC, prirovnávajú to k predpovedi počasia. Ani tá nie je nikdy 100-percentná, no hovorí o zhruba 70-percentnej pravdepodobnosti. Podobný postup sa už má onedlho objaviť aj pri diagnostike pacientov.
Ako to bude fungovať?
AI pracuje s technológiou, ktorá sa naučila rozpoznávať vzorce v zdravotných záznamoch. Údajne je schopná vypočítať pravdepodobné riziko nákazy pri viac ako 1 000 chorobách. Model bol vyvinutý s použitím anonymných zdravotných záznamov od viac ako 400-tisíc britských pacientov v rámci projektu UK Biobank. Do úvahy sa brali vek, pohlavie, spôsob života aj rôzne návyky ako popíjanie alkoholu či fajčenie cigariet.
Cieľom má byť včasná diagnostika vysoko rizikových pacientov a z hľadiska vedenia nemocníc relatívne včasná príprava na dopyt po konkrétnych druhoch liekov a intenzita výskytu konkrétnych chorôb s horizontom 10 rokov dopredu.
Model využíva technológiu, aká sa vyskytuje napríklad pri ChatGPT, len s miernymi úpravami. Chatbot je schopný na základe jazykových vzorcov predpovedať, v akom poradí a tvare budú slová vo vete pokračovať. Delphi-2M dokáže v zdravotných záznamoch vyhľadať vzorce, na základe ktorých dokáže predpovedať zdravotný stav pacienta.
"Nebude to fungovať spôsobom, že napríklad presne dňa 1. októbra dostane pacient infarkt, ale skôr odhadne pravdepodobnosť možného ochorenia (až 1 231)," uvádza štúdia v časopise Nature.
Profesor Ewan Birney, dočasný výkonný riaditeľ Európskeho laboratória molekulárnej biológie, je doslova nadšený. "Rovnakým spôsobom ako v prípade počasia, kde vieme predpovedať, že na 70 percent bude pršať, dokážeme predpovedať aj možný budúci výskyt choroby u pacientov. A to nielen pre jednu, ale všetky choroby súčasne," priblížil.
Modelová situácia
Delphi-2M najčastejšie predpovedá cukrovku 2. typu, infarkt či sepsu, ktoré majú jasné príznaky aj priebeh ochorenia. "Pacient príde o niekoľko rokov do ordinácie a lekár mu bude schopný prezradiť, že tu sú možné choroby, ktoré v budúcnosti dostanete. Odporúčame preto tieto opatrenia, ktoré to môžu zvrátiť," načrtol laboratórny vedec.
Ako dodal, vo veľa prípadoch sa napríklad odporučí fajčiarov prestať kupovať cigarety, alebo pacientom s obezitou prejsť na diétnu stravu. "Pri niektorých ochoreniach, ktoré môžu pacienta postihnúť v budúcnosti, sa ale objavia veľmi konkrétne doporučenia a presne to je budúcnosť, ktorú chceme vytvoriť," dodal na záver profesor Birney.