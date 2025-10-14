HAZARDÉR na diaľnici D1: Šokujúce VIDEO z jeho jazdy, od havárie ho delil okamih! Polícia bola nekompromisná

BRATISLAVA - Hazardér na diaľnici. Policajti Krajského riaditeľstva v Bratislave riešili prípad 31-ročného vodiča značky Škoda, ktorý svojou nebezpečnou jazdou takmer spôsobil tragédiu. Celé sa to odohralo v zúženom úseku diaľnice D1 smerom na Bratislavu. Vodič prišiel o vodičský preukaz.
K incidentu došlo na úseku diaľnice D1 vedúcom smerom do Bratislavy, ktorý je v súčasnosti zúžený z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác. Vodič sa namiesto sústredeného sledovania cestnej premávky venoval mobilnému telefónu, čo malo za následok niekoľko porušení dopravných predpisov.
Dôsledkom nevenovanía sa bezpečnému riadeniu vozidla bolo nielen prekročenie maximálnej povolenej rýchlosti až o 66 kilometrov za hodinu, ale takmer došlo tiež k havárii. Polícia zverejnila videozáznam, na ktorom vidieť, ako vodič strhol v poslednej chvíli volant.
Jeho jazdu „diaľničiari“ zaznamenali a za porušenie zákona o cestnej premávke bol vodič vyriešený zadržaním vodičského preukazu, spísaním správy o výsledku objasňovania priestupku a ďalšia jazda mu bola zakázaná. "V tomto prípade o ďalšom postupe rozhodne až správny orgán," konštatuje na záver bratislavská krajská polícia.