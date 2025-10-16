Rakúska polícia zadržala 45-ročného Slováka podozrivého zo série vlámaní do hotelov po celom Rakúsku

VILNIUS — V oblasti obce Stubenberg am See v rakúskej spolkovej krajine Štajersko zadržala polícia v pondelok večer 45-ročného Slováka, ktorý je podozrivý zo série vlámaní do hotelov po celom Rakúsku. Informoval o tom v stredu web denníka Kleine Zeitung.
Počas prehliadok policajti zaistili predpokladanú korisť, nástroje na vlámanie, strelné zbrane, airsoftovú zbraň a drogy. Podozrivý sa priznal, že v období od januára do októbra 2025 sa vlámal do najmenej 30 hotelových izieb a kancelárskych priestorov v hoteloch po celom Rakúsku. Predpokladá sa, že ukradol predovšetkým hotovosť a šperky.
Podľa doterajších poznatkov Slovák páchal túto trestnú činnosť čiastočne s pomocou 35-ročného komplica, ktorý je v súčasnosti vo väzbe na Slovensku za iné majetkové trestné činy. Slováka na príkaz prokuratúry v Grazi previezli do väznice v štvrti Jakomini.