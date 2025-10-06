Polícia zaznamenala vodičov, ktorí nedodržali maximálnu rýchlosť na diaľniciach

BRATISLAVA - Policajti počas uplynulého víkendu zaznamenali vodičov, ktorí nedodržali maximálnu rýchlosť jazdy na diaľniciach. Vodičom na mieste uložili blokovú pokutu vo výške 800 eur. Polícia Bratislavského kraja o tom informovala na sociálnej sieti.
Jedným z prípadov bol poľský vodič, ktorý na diaľnici D1 v smere do Bratislavy podľa policajtov šoféroval rýchlosťou 202 kilometrov za hodinu (km/h) v mieste, kde je povolená maximálna rýchlosť 110 km/h.
„Pozornosti dopravných policajtov neunikol ani rumunský vodič vozidla značky Audi, ktorý v úseku diaľnice D2 v smere do Česka nerešpektoval maximálnu obmedzenú dovolenú rýchlosť 100 km/h a jazdil rýchlosťou 200 km/h,“ priblížila polícia.
Maximálnu povolenú rýchlosť nerešpektoval ani vodič, ktorému v úseku, kde je povolená maximálna rýchlosť 130 km/h, namerala polícia rýchlosť 223 km/h.
„Vodičov motorových vozidiel v tejto súvislosti opätovne vyzývame, aby dodržiavali predpísané rýchlostné limity, bezpečný odstup a jazdu prispôsobili stavu a povahe vozovky, ako aj poveternostným podmienkam. Precenenie svojich schopností v spojitosti s rýchlou jazdou máva, bohužiaľ, často tragické následky,“ skonštatovali policajti.