OHAVNÝ čin vodiča: Luxusný Mercedes zrazil chlapca z detského domova! Vysmial sa mu a utiekol

SPANDAU/BERLÍN – Nemeckom otriasol prípad dopravnej nehody, pri ktorej vodič luxusného vozidla zrazil na ceste chlapca. Mnohí by v takejto situácii rýchlo vyskočili z auta a snažili sa mladíkovi pomôcť. Tí zbabelejší by z miesta činu utiekli. No tento vodič spravil niečo oveľa horšie.
V okrese Spandau západne od Berlína došlo k zrážke vozidla a neplnoletej osoby. Neznámy muž mal zraziť chlapca a z miesta činu utiekol. Ešte predtým sa mal chlapcovi vysmiať, píše Bild.
Chlapec vo veku 8 rokov kráčal v piatok ráno 24. októbra okolo 8:40 miestneho času po chodníku smerom na Havelschanze. "Keď na semafore zasvietila zelená, vykročil na prechod pre chodcov, ktorý križuje Neuendorfer Straße. Následne došlo k zrážke s vozidlom Mercedes," informuje nemecká polícia.
Po incidente mal vodič luxusného vozidla zastaviť na neďalekej autobusovej zastávke, pozrel sa z okna na chlapca a vysmial ho. Následne z miesta nehody utiekol.
Vychovávateľka nič nespravila
Chlapec, ktorý žije v miestnom detskom domove, utrpel viacero zranení. Pri nehode si poranil nos a sťažoval sa na bolesť v ľavej časti tela. Z miesta nehody odišiel v šoku do školskej družiny a incident nahlásil vychovávateľke. Tá však nekontaktovala žiadnych kolegov, chlapcovu opatrovateľku z detského domova a prípad nenahlásila ani na polícii. Dokonca pre žiaka nevyhľadala ani odbornú lekársku pomoc.
Chlapec napokon sám zavolal niekedy popoludní svojej opatrovateľke. Tá okamžite prišla a vyzdvihla ho. Okrem toho spolu nahlásili prípad na polícii. Chlapca následne opatrovateľka chcela dostať do nemocnice, no sama by to nezvládla. V tejto situácii jej veľmi ochotne pomohli berlínsky hasiči, informuje BZ Berlin. Chlapec sa napokon dostal do nemocnice, kde ho hospitalizovali.