Jazda pod vplyvom alkoholu a so zákazom! Polícia mala plné ruky práce

BARDEJOV - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Bardejove obvinil 58-ročného muža. Informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Ako uviedla, muž v stredu (8. 10.) dopoludnia viedol motocykel bez evidenčného čísla, bez príslušného vodičského oprávnenia a bez riadne upevnenej ochrannej prilby po ceste tretej triedy prieťahom obce Dubie. „Policajná hliadka ho zastavila a skontrolovala. Výsledok dychovej skúšky u vodiča dosiahol 1,1 promile,“ povedala Ligdayová.
Polícia obvinila muža, ktorý šoféroval v Holumnici opitý aj napriek zákazu
Polícia obvinila muža, ktorý šoféroval v obci Holumnica v okrese Kežmarok opitý, a to aj napriek zákazu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že hliadka ho zastavila v stredu (8. 10.) pred 17.00 h, keďže nebol pripútaný bezpečnostným pásom. Ligdayová uviedla, že 40-ročného muža podrobili kontrole, pričom výsledok dychovej skúšky presiahol 2,6 promile.
„Lustráciou bolo zistené, že má súdom uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá s platnosťou do júna 2028,“ dodala. Šoféra obmedzili na osobnej slobode a skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku voči zadržanému vzniesol obvinenie z trestných činov marenia výkonu úradného rozhodnutia a ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.