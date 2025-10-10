Vodič šoféroval kradnutú dodávku! Mal dve rôzne evidenčné čísla

NITRA - Policajti odhalili v Nitre vodiča, ktorý šoféroval kradnutú dodávku s rozdielnymi evidenčnými číslami vpredu a vzadu na vozidle. Dodávku Iveco Daily spozorovali policajti z Diaľničného oddelenia Policajného zboru Selenec na Cintorínskej ulici. Ich pozornosť upútal vodič, ktorý jazdil nekoordinovane vo svojom pruhu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti vozidlo predpísaným spôsobom zastavili a vodiča vyzvali, aby predložil doklady potrebné na prevádzku a vedenie motorového vozidla. Ten tvrdil, že si vodičský preukaz zabudol doma a doklady od vozidla má neznámy muž, od ktorého dnes dodávku kúpil. Policajti lustráciou zistili, že 44-ročný vodič má zadržaný vodičský preukaz.
Evidenčné čísla
Evidenčné čísla umiestnené vpredu a vzadu na vozidle síce začínali dvoma rovnakými písmenami, ale boli rozdielne. Jedno patrilo k vozidlu Peugeot Boxer, druhé k vozidlu Škoda Rapid, obidve sú v pátraní. Lustráciou VIN čísla vozidla Iveco bolo zistené, že bolo hlásené ako odcudzené a tiež je v pátraní. Vodič a jeho 50-ročný spolujazdec boli obmedzení na osobnej slobode pre podozrenie zo spáchania trestného činu krádeže, v súbehu s prečinom neoprávnené užívanie motorového vozidla.