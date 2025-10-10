Razia v európskej krajine: Polícia zadržala tri osoby! Plánovali teroristický útok na premiéra

BRUSEL - Polícia v Belgicku zadržala troch ľudí, ktorých podozrieva z prípravy útoku na politikov, zrejme vrátane premiéra Barta de Wevera. Napísala to dnes agentúra AP s odvolaním sa na prokuratúru a belgických politikov. Podozriví podľa dostupných informácií chystali útok pomocou dronu, ktorý mal niesť výbušniny. Existujú náznaky, že plány na útok boli inšpirované činmi džihádistov, uviedla prokuratúra.
Vyšetrovatelia nespresnili, ktorí politickí predstavitelia mohli byť cieľom útoku, minister zahraničia Maxime Prévot však na sociálnej sieti X napísal, že "správa o plánovanom útoku zameranom na premiéra Barta de Wevera je hlboko šokujúca." "Táto udalosť nám dôrazne pripomína, že teroristická hrozba je stále reálna a že musíme zostať ostražití," dodal. Minister obrany Theo Francken podľa AP vyjadril premiérovi podporu a poďakoval bezpečnostným zložkám.
Úrady podozrivých neidentifikovali
Úrady podozrivých neidentifikovali a podľa AP o nich nie je veľa detailov, nie je jasné ani ich pohlavie. Trojica podľa dostupných informácií žila v Antverpách, podľa prokuratúry ide o osoby narodené v rokoch 2001, 2002 a 2007. Dve z nich polícia naďalej vypočúva, v piatok by mali predstúpiť pred vyšetrujúceho sudcu. Tretieho podozrivého prepustila.
Našli doma vyrobenú bombu
V dome jedného z podozrivých polícia našla podomácky vyrobenú bombu. "Máme tiež indície, že zámerom bolo postaviť dron, ktorý by niesol náklad," uviedla prokuratúra. Improvizované zariadenie, ktoré polícia pri prehliadke našla, nebolo v tom čase funkčné. Na mieste boli tiež kovové guľôčky. Tie útočníci niekedy využívajú na to, aby sa pri výbuchu rozleteli po okolí a spôsobili čo najviac zranení. Podozriví mali 3D tlačiareň, ktorú podľa vyšetrovateľov používali na výrobu dielov pre plánovaný útok.
Prokuratúra uviedla, že prípad vyšetruje okrem iného ako pokus o teroristickú vraždu a účasť na aktivitách teroristickej skupiny. Belgické úrady sú v posledných mesiacoch pod tlakom kvôli sérii striel v Bruseli a drogovej kriminalite v Antverpách. Nebezpečenstvom sú tiež vyhrážky štátnym úradníkom, kvôli čomu dostal bývalý minister spravodlivosti policajnú ochranu. Belgická prokuratúra tento rok začala približne 80 nových vyšetrovaní terorizmu, čo je viac ako za celý minulý rok, napísala AP.