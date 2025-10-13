Bizarné krádeže v Nemecku: Miznú káble na nabíjacích staniciach!

BERLÍN - V Nemecku pribúdajú krádeže káblov a sabotáže na nabíjacích staniciach pre elektrické vozidlá (EV). Oznámili to ich prevádzkovatelia, ktorí zaznamenali prudký nárast incidentov v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. Informuje o tom DPA.
Spoločnosť EnBW, najväčší prevádzkovateľ nabíjacej siete v Nemecku, tento rok zaznamenala viac ako 900 krádeží káblov na vyše 130 rýchlonabíjacích staniciach. Škody sa v súčasnosti pohybujú v rozmedzí miliónov eur, uviedol hovorca spoločnosti a dodal, že straty boli v predchádzajúcich rokoch nižšie. Aj prevádzkovateľ nabíjacích staníc EWE Go zaznamenal výrazný nárast krádeží. „Zatiaľ čo medzi rokmi 2022 a 2024 sme zaznamenali len nízky dvojciferný počet prípadov, v roku 2025 sa ich počet zvýšil na stredné až vysoké dvojciferné čísla,“ uviedla spoločnosť.
Mníchovská spoločnosť Ionity, ktorá prevádzkuje celoeurópsku sieť nabíjacích staníc, nahlásila v rokoch 2022 až 2024 v Nemecku a Spojenom kráľovstve len niekoľko krádeží káblov. Ale tento rok eviduje v celej Európe vyše 100 prípadov. Policajné údaje v súčasnosti nezachytávajú krádeže káblov z nabíjacích staníc samostatne, uviedli spolkový úrad kriminálnej polície a Úrad kriminálnej polície štátu Bádensko-Württembersko.
„Krádež káblov je frustrujúca v každom ohľade,“ povedal Volker Rimpler, hlavný technologický riaditeľ pre elektromobilitu v spoločnosti EnBW, a dodal, že vodiči nemôžu nabíjať a prevádzkovatelia čelia značným finančným stratám. EnBW podľa neho hlási každú jednu krádež polícii a spolupracuje s vyšetrovateľmi na preventívnych opatreniach.