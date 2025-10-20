Neuveriteľná scéna na diaľnici v Bratislave: Muž vystúpil z auta, pred všetkými vytiahol svoju pýchu a ...

BRATISLAVA - Vodiči smerujúci do mesta po diaľnici za Prístavným mostom zažili počas uplynulých dní nečakané divadlo. Náhodní čitatelia portálu Topky si všimli muža, ktorý zastavil svoje auto na krajnici a bez váhania sa rozhodol uľaviť si priamo vedľa vozidla.
Incident sa odohral počas dopravnej špičky, keď sa po ceste pohybovalo množstvo áut, a tak neostalo bez pozornosti okolia. Niektorí vodiči spomalili, iní neveriacky krútili hlavou, no našli sa aj takí, ktorí po situácii siahli po mobile a scénu zdokumentovali.
Fotografia vyvoláva búrlivé reakcie. Podobné činy sú nielen nevhodné, trestné, ale aj nebezpečné. Náhle zastavenie na krajnici mimo núdze je totiž vážnym prehreškom a môže viesť k nepredstaviteľným nehodám.
Polícia často vo svojich príspevkoch pripomína, že podobné správanie je nielen neslušné, ale aj pokutovateľné, a vodičov vyzýva, aby v prípade potreby využívali odpočívadlá či čerpacie stanice.