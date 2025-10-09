Rozsiahla policajná akcia s názvom Silák: Obvinili 42-ročného muža, ten mal neoprávnene zaobchádzať s anabolikami

(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Prešovský kraj, Getty Images)
BRATISLAVA - Polícia po utorkovej (7. 10.) akcii s názvom Silák obvinila 42-ročného muža z Bratislavy. Mal podľa nej neoprávnene zaobchádzať s látkami s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom. Pri domovej prehliadke u muža policajti našli veľké množstvo látok s anabolickým a iným účinkom. Informovala o tom hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Lea Vilhanová.
„Zaistili sme jedno motorové vozidlo a taktiež aj účtovníctvo, elektronické nosiče, mobilné telefóny a expanzné zbrane, ktoré budú ďalej podrobené expertíznemu skúmaniu,“ uviedla Vilhanová. Ako dodala, policajti prehľadali aj skladové priestory. Vyšetrovateľ už podľa nej spracoval návrh na vzatie obvineného muža do vyšetrovacej väzby.