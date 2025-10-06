Zadržaného Slováka prepustil: Z Izraela ho na Slovensko dovezie náš armádny špeciál

BRATISLAVA - Slováka Petra Švestku zadržaného v súvislosti so zachytením flotily Global Sumud prepustili. Aktuálne prebieha jeho návrat z Izraela na Slovensko. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Slovenská republika je spoločne s Gréckom prvou európskou krajinou, ktorá v tomto prípade vlastnými kapacitami zabezpečila návrat svojich občanov,“ uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD). Na palube lietadla ministerstva obrany, ktoré v týchto chvíľach smeruje do Bratislavy, sa podľa neho nachádzajú tiež občania z iných krajín. „Slovensko poskytlo svoje kapacity na návrat ďalších deviatich zadržaných občanov Holandska, Kanady a Spojených štátov amerických, čím sme opätovne potvrdili pozíciu rešpektovaného a spoľahlivého partnera,“ priblížil Blanár.
Rýchla diplomatická a organizačná akcia
Príprava operácie, ktorú realizovali ministerstvá obrany a zahraničných vecí, prebiehala uplynulý víkend. Slovenská diplomacia sa podľa rezortu v prípade angažovala od začiatku, kedy bol občan SR v noci 2. októbra zadržaný. Minister vyzdvihol okamžitú a profesionálnu reakciu Veľvyslanectva SR v Tel Avive. „Naša veľvyslankyňa v Izraeli Barbara Mešťanová spolu s kolegami na zastupiteľskom úrade urobili maximum. Slovenská diplomacia proaktívne komunikovala s izraelským ministerstvom zahraničných vecí, s izraelským veľvyslancom na Slovensku, so všetkými zložkami zainteresovanými v tomto prípade,“ podotkol minister.
MZVEZ tvrdí, že návrat Švestku z Izraela komplikoval z organizačného hľadiska priebeh sviatku Jom Kippur a šabatu. Napriek tomu sa slovenskej diplomacii podarilo nadviazať komunikáciu, veľvyslankyňa SR osobne rokovala a navštívila detenčné centrum, kde Slováka umiestnili, a osobne sa s ním stretla. „Počas zadržania mu bola poskytovaná primeraná starostlivosť,“ skonštatovalo ministerstvo. Dodalo, že zástupcovia rezortu boli v kontakte so Švestkovou rodinou a v celom procese poskytovali potrebnú konzulárnu asistenciu.
Aktivisti smerujúci do Pásma Gazy
Účastníci iniciatívy, ktorú Izrael označuje ako „mediálny trik“, chceli do Pásma Gazy na lodiach dopraviť humanitárnu pomoc a prelomiť izraelskú námornú blokádu palestínskej enklávy trvajúcu od roku 2007. Izraelské námorné sily od stredajšieho (1. 10.) večera zastavili všetky plavidlá z flotily a zadržali vyše 400 aktivistov. V uplynulých dňoch Izrael deportoval viac než stovku z nich do Turecka.