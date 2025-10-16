Ďalší Slovák nám urobil hanbu: V Rakúsku ho zadržali za sériu vlámaní! Našli u neho zbrane

GRAZ - Rakúska polícia zadržala 45-ročného Slováka, ktorý má na svedomí sériu vlámaní do hotelov naprieč celou krajinou. Muža vypátrali v obci Stubenberg am See, kde našli aj zbrane a drogy.
Polícia zadržala Slováka po mesiacoch vyšetrovania
Podľa denníka Kleine Zeitung ide o významný úspech štajerskej kriminálnej polície. Po niekoľkých mesiacoch intenzívneho pátrania sa im podarilo vypátrať a v pondelok večer zatknúť 45-ročného Slováka, ktorý má byť zodpovedný za desiatky vlámaní do hotelov po celom Rakúsku.
Zásah prebehol v oblasti Stubenberg am See v okrese Hartberg-Fürstenfeld. Do akcie sa zapojila špeciálna jednotka na boj proti pouličnej kriminalite (EGS Steiermark).
Ukradnuté peniaze, šperky aj zbrane
Pri domovej prehliadke policajti objavili ukradnuté predmety, náradie na vlámanie, zakázané zbrane, airsoftovú pištoľ a drogy. Podľa vyšetrovateľov sa páchateľ k činom priznal a uviedol, že medzi januárom a októbrom 2025 vykonal najmenej 30 vlámaní do hotelových izieb a administratívnych priestorov po celom Rakúsku.
Z hotelov si mal odnášať najmä hotovosť a šperky, ktoré následne predával alebo ukrýval.
Spolupracoval s komplicom
Ako ďalej informuje Kleine Zeitung, Slovák nepracoval vždy sám. Vyšetrovanie ukázalo, že časť vlámaní spáchal spolu s 35-ročným komplicom, ktorý je v súčasnosti vo väzbe na Slovensku pre iné majetkové trestné činy.
Zadržaný 45-ročný muž bol na pokyn prokuratúry v Grazi prevezený do väzobnej väznice Graz-Jakomini, kde čaká na ďalšie konanie.