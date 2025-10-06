OTRASNÉ zaobchádzanie v izraelskom väzení, v ktorom je Slovák: Týranie a ponižovanie! Otvorený list Pellegrinimu

BRATISLAVA/JERUZALEM - Mimovládna organizácia Inštitút ľuských práv (IĽP) kritizuje nečinnosť ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SSD) po tom, ako izraelská armáda zadržala Slováka Petra Švestku, ktorý bol súčasťou flotily smerujúcej do Pásma Gazy. Otvoreným listom sa obrátil na prezidenta Petra Pellegriniho, aby riešil osud Slováka, ktorý je ilegálne väznený v Izraeli. Viacerí prepustení aktivisti verejne prehovorili, že boli počas väznenia týraní.
"Prezident podľa Ústavy zastupuje Slovenskú republiku navonok. Preto sme dnes vyzvali Petra Pellegriniho, aby sa ujal kauzy uneseného Slováka Petra Švestku, nakoľko minister zahraničných vecí Juraj Blanár stále nebol schopný ani len predvolať izraelského veľvyslanca na Slovensku. Pán Švestka bol unesený a za použitia násilia zavlečený proti svojej vôli do Izraela, kde je ilegálne väznený. Títo ľudia viezli potraviny a lieky pre hladomorom trpiace obyvateľstvo Gazy, nepredstavujú žiadnu bezpečnostnú hrozbu. Máme veľké obavy o jeho zdravie a život, pretože sa objavili hodnoverné informácie o tom, že izraelské ozbrojené sily sa k uneseným správajú nehumánne," povedal riaditeľ IĽP Peter Weisenbacher.
Inštitút poukazuje na svedectvá od prepustených, ktorí hovoria o zlom zaobchádzaní a týraní, najmä švédskej aktivistky Grety Thunberg. Podľa výpovedí ju väzenskí dozorcovia bili, ťahali za vlasy, nútili nosiť či bozkávať izraelskú vlajku a fotili ju na propagandistické účely.
"Na základe troch nezávislých zdrojov, vrátane talianskeho novinára, vieme, že Izrael voči uneseným osobám používa nehumánne praktiky na hranici mučenia. Švédske ministerstvo zahraničných vecí takisto potvrdilo, že protiprávne väznení občania Švédska informovali ich diplomatov o tom, že nedostávajú adekvátne množstvo stravy ani vody a sú držaní v podmienkach nevhodných pre ľudí. Známa aktivistka Greta Thunberg dokonca uviedla, že ju zavreli do miestnosti plnej chrobákov, čo jej spôsobilo zdravotné ťažkosti. Situácia je mimoriadne vážna a ústavní činitelia sú povinní okamžite konať," uviedla právnička IĽP Katarína Klimentová.
Talansky novinár hovorí o hroznom zaobchádzaní
Niekoľko aktivistov zadržaných počas pokusu dostať sa do Gazy po mori sa vrátilo do svojich domovských krajín, kde opísali zlé zaobchádzanie zo strany izraelských strážcov. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí uviedlo, že všetkým aktivistom ponúklo dobrovoľnú deportáciu. Tí, ktorí zostávajú vo väzbe, sa podľa ministerstva rozhodli zostať, aby mohli prejsť legálnym procesom deportácie. Píše o tom agentúra AP.
Taliansky novinár Saverio Tommasi po návrate na rímske letisko Fiumicino v sobotu večer uviedol, že izraelskí vojaci zadržiavaným osobám odopreli lieky a zaobchádzali s väzňami ako s opicami. Ministerstvo zahraničných vecí Izraela medzitým označilo tvrdenia o zlom zaobchádzaní za drzé klamstvá. Medzi zadržanými bola švédska aktivistka Greta Thunberg, vnuk Nelsona Mandelu Mandla Mandela, Slovák Peter Švestka a viacerí európski zákonodarcovia.
Tommasi uviedol, že Thunbergová bola izraelskými silami po zatknutí vyčlenená ako terč šikany. "Videli sme tiež Gretu Thunbergovú v prístave, v jej prípade so zviazanými rukami a izraelskou vlajkou vedľa nej, čo bolo len výsmech. Výsmech bol súčasťou verbálneho a psychického násilia, ktoré neustále vykonávali, aby ponížili, zosmiešnili a smiali sa v situáciách, kde niet čomu sa smiať," vyhlásil.
Vo vyhlásení na sociálnych sieťach ministerstvo uviedlo, že zákonné práva všetkých zadržaných osôb boli plne dodržané. Dodalo, že Thunbergová si na tieto absurdné a nepodložené tvrdenia nesťažovala, pretože sa nikdy nestali.
Ďalšie desivé svedectvá
Ďalší taliansky novinár Lorenzo D'Agostino uviedol, že zadržaní boli opakovane budení počas dvoch nocí, ktoré strávil za mrežami. Boli tiež zastrašovaní psami a vojakmi, ktorí na väzňov mierili laserové zameriavače svojich zbraní, aby ich vystrašili, povedal po pristátí na istanbulskom letisku, kam v sobotu z Izraela prišlo 137 aktivistov z 13 krajín. D'Agostino dodal, že Izraelčania mu ukradli jeho veci a peniaze.
Aktivista Paolo De Montis opísal, ako bol hodiny natlačený vo väzenskom vozidle so zviazanými rukami plastovými páskami. Hovoril o neustálom strese a ponižovaní. "Nesmeli ste sa im pozrieť do tváre, vždy ste museli mať hlavu sklonenú a keď som sa pozrel hore, prišiel ku mne muž, zatriasol mnou a udrel ma po zátylku. Nútili nás kľačať štyri hodiny," dodal.
Izraelský minister označil zadržaných za teroristov
Vo vyhlásení krajne pravicový izraelský minister národnej bezpečnosti Itamar Ben Gvir uviedol, že je hrdý na spôsob, akým sa personál správal vo väznici Ketziot, zariadení v púšti Negev. V piatok sa na internete objavilo video, v ktorom Ben Gvir navštívil zariadenie, do ktorého izraelské sily umiestnili aktivistov. Ben Gvir ich vo videu označil za „teroristov“, čo kritizovalo napríklad grécke ministerstvo zahraničných vecí.
"Bol som hrdý na to, že sa správame k aktivistom flotily ako k podporovateľom terorizmu. Ktokoľvek podporuje terorizmus, je terorista a zaslúži si podmienky teroristov, vyhlásil. Ak si niekto z nich myslel, že sem príde a dostane červený koberec a trúby, mýlil sa. Mali by si dobre vyskúšať podmienky vo väznici Ketziot a dvakrát sa zamyslieť, než sa opäť priblížia k Izraelu," vyhlásil. Zachytenie flotily viedlo k rozsiahlym demonštráciám v mestách po celom svete.