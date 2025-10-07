Izrael zadržal flotilu s pomocou pre Gazu: Aktivisti zažili extrémne zaobchádzanie

BRAZÍLIA - Brazília a Mexiko v utorok oznámili, že ich občania zadržaní Izraelom v rámci flotily s humanitárnou pomocou pre Gazu, sú už na ceste domov. Informuje správa agentúry AFP.
Trinásť Brazílčanov vrátane Luizianne Linsovej, poslankyne dolnej komory Národného kongresu, „previezli na hranicu s Jordánskom a prepustili,“ uviedlo vo vyhlásení brazílske ministerstvo zahraničných vecí. Mexický rezort diplomacie v osobitnom vyhlásení uviedol, že do Jordánska previezli aj šesť Mexičanov, ktorí sa tam stretli s veľvyslancom svojej krajiny. „Opustili Izrael a vracajú sa do Mexika,“ uviedlo ministerstvo.
Flotila Global Sumud vyplávala minulý mesiac
Flotila Global Sumud vyplávala minulý mesiac a prevážala zásoby, politikov a aktivistov do Pásma Gazy, kde podľa OSN spôsobuje izraelská blokáda a vojenská ofenzíva hladomor, píše AFP. Izrael minulý týždeň zachytil približne 45 malých lodí a zadržal viac ako 470 osôb. „Po šiestich dňoch nelegálneho zadržiavania v Izraeli je 13 Brazílčanov z flotily Global Sumud konečne voľných,“ napísala na platforme Instagram Linsová.
Brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva obvinil Izrael z porušovania medzinárodného práva, keď zachytil flotilu v medzinárodných vodách. Spolu s mexickou prezidentkou požadovali od izraelskej vlády bezpečný návrat svojich občanov.
Aktivisti z flotily Global Sumud sa sťažujú na zlé zaobchádzanie
Švajčiarski občania, ktorí boli súčasťou propalestínskej flotily Global Sumud, v izraelskej väznici čelili „krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu,“ uviedla v utorok švajčiarska organizácia Waves of Freedom Switzerland (WOFA). Informuje podľa správy agentúry AFP.Izrael „podrobil našich občanov krutému, neľudskému a ponižujúcemu zaobchádzaniu, ako je definované v Medzinárodnom dohovore proti mučeniu, a to fyzicky aj psychicky,“ uviedla WOFA.
Súčasťou flotily Global Sumud bolo 19 Švajčiarov. Jej cieľom bolo prelomiť námornú blokádu Pásma Gazy a doručiť tamojším obyvateľom humanitárnu pomoc. Izraelské námorné sily však minulý týždeň zadržali jej plavidlá s vyše 470 aktivistami. Izrael dosiaľ prepustil deväť Švajčiarov a 10 naďalej zadržiava, tvrdí organizácia. Prepustiť ich podľa plánu mali v utorok. Izrael poprel obvinenia zo zlého zaobchádzania a trvá na tom, že plne rešpektoval legálne práva zadržaných osôb. WOFA tvrdí, že prepustení aktivisti opísali „spánkovú depriváciu, nedostatočný prístup k vode a jedlu, nedostatok zdravotníckej starostlivosti a verbálne a psychické týranie“.
Niektorých aktivistov podľa organizácie nechali dlhé hodiny spútaných, zatiaľ čo ďalších fackovali, bili a zatvorili do klietok. Okrem toho im izraelské sily odopreli zdravotnícke ošetrenie vrátane nevyhnutných liekov, ako napríklad inzulín pre diabetikov. AFP informuje, že na zlé zaobchádzanie sa sťažovali aj účastníci flotily z iných krajín. WOFA dodala, že zbiera informácie o zlom zaobchádzaní a následne tieto skutočnosti postúpi príslušným justičným orgánom s cieľom začať právne konanie.