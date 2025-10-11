Minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestuje v nedeľu na pracovnú návštevu Francúzska

BRATISLAVA - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár (Smer-SD) odcestuje v nedeľu (12. 10.) na pracovnú návštevu Francúzska. S francúzskym ministrom Jeanom-Noëlom Barrotom bude v pondelok (13. 10.) diskutovať o posilnení vzťahov medzi krajinami i aktuálnych zahraničnopolitických témach. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.
„Šéf slovenskej diplomacie Juraj Blanár absolvuje tiež rokovanie s poradcom francúzskeho prezidenta pre európske záležitosti Alexisom Dutertrem. Na pôde Veľvyslanectva SR v Paríži sa stretne so zástupcami slovenskej krajanskej komunity vo Francúzsku a zároveň si pripomenie 145. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika a odkaz francúzskych účastníkov Slovenského národného povstania,“ uviedol rezort.
