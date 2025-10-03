Na viacerých miestach Bratislavy sa tvoria kolóny: Vodiči hlásia aj polhodinové zdržanie

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Pavol Zachar)
BRATISLAVA - Vodiči musia na viacerých miestach v Bratislave a okolí rátať so zdržaním. Polhodinová kolóna sa tvorí na Račianskej ulici smerom do centra. Zdržanie je aj na vjazde do Bratislavy zo Stupavy po diaľnici D2. Vyplýva to zo zdrojov dopravných informácií.
Stellacentrum dodáva, že so zdržaním do 15 minút treba rátať aj na D4 smerom zo Stupavy do Devínskej Novej Vsi a do Záhorskej Bystrice. Kolóny sú aj z Dunajskej Lužnej do Rovinky a na D1 smerom zo Senca na Zlaté Piesky. Vodiči si počkajú aj v Bernolákove cestou do Ivanky pri Dunaji a na R7 smerom na Bajkalskú ulicu, zdržanie tam hlásia do 15 minút.