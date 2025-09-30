Národná diaľničná spoločnosť začala s opravami vozovky na šiestich mostoch pri Martine

MARTIN - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spustila opravu vozovky na šiestich mostných objektoch diaľnice D1 pri Martine. Práce vo vybraných úsekoch v km 213,200 - 227,745 budú prebiehať v postupných čiastočných uzáverách. Informovali o tom z odboru mediálnej komunikácie NDS.
Dôvodom dočasných obmedzení sú lokálne opravy vozovky v oblasti mostných záverov. „Každá jednotlivá oprava bude trvať najviac tri dni a v rovnakom čase bude obmedzený vždy iba jeden úsek diaľnice. Doprava bude vždy vedená vo voľnom jazdnom pruhu popri pracovisku, čo má za cieľ minimalizovať vplyv prác na plynulosť premávky. Celkovo sú opravy naplánované v trvaní približne jeden mesiac v závislosti od poveternostných podmienok,“ priblížili diaľničiari.
Medzi mostné objekty, ktoré prejdú čiastočnou opravou, patria napríklad most Dubná Skala, most nad Váhom, most nad Kantorským potokom, most nad železničnou traťou a Krpelianskym potokom. „Celkovo ide o šesť mostných objektov, pričom opravy sa budú realizovať na pravej alebo ľavej strane mosta,“ dodali z odboru mediálnej komunikácie NDS.