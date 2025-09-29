V Trenčíne zlyháva doprava! Viaceré autobusy sú nepojazdné: Môže za to nočný vandalizmus?

Mestská hromadná doprava (MHD) v Trenčíne. (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)
TRENČÍN - V Trenčíne nebudú v pondelok premávať viaceré linky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Príčinou je pravdepodobne nočný vandalizmus. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.
„Problémy sa ukázali v skorých ranných hodinách, keď mali vozidlá postupne vychádzať z depa na svoje trasy. Aktuálne je nepojazdných až 16 autobusov. Situáciu už na mieste preverujú policajti,“ informovala radnica.
Pracovníci dopravcu, spoločnosti Transdev, zabezpečia náhradné autobusy na tie linky, ktoré sú najviac vyťažené. Niektoré však nebudú väčšiu časť dňa cestujúcim k dispozícii. „Prosíme o pochopenie a ospravedlnenie, o aktuálnej situácii budeme počas dňa informovať,“ doplnilo mesto.