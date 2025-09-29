Pondelok29. september 2025, meniny má Michal, Michael, Michaela, zajtra Jarolím

V Trenčíne zlyháva doprava! Viaceré autobusy sú nepojazdné: Môže za to nočný vandalizmus?

Mestská hromadná doprava (MHD) v Trenčíne.
Mestská hromadná doprava (MHD) v Trenčíne. (Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

TRENČÍN - V Trenčíne nebudú v pondelok premávať viaceré linky mestskej hromadnej dopravy (MHD). Príčinou je pravdepodobne nočný vandalizmus. Informovalo o tom mesto na svojej webovej stránke.

„Problémy sa ukázali v skorých ranných hodinách, keď mali vozidlá postupne vychádzať z depa na svoje trasy. Aktuálne je nepojazdných až 16 autobusov. Situáciu už na mieste preverujú policajti,“ informovala radnica.

Pracovníci dopravcu, spoločnosti Transdev, zabezpečia náhradné autobusy na tie linky, ktoré sú najviac vyťažené. Niektoré však nebudú väčšiu časť dňa cestujúcim k dispozícii. „Prosíme o pochopenie a ospravedlnenie, o aktuálnej situácii budeme počas dňa informovať,“ doplnilo mesto.

Viac o téme: VandalizmusAutobusyPolícia MHDTrenčín
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Najvyšší most na svete
Najvyšší most na svete je Huajiang Grand Canyon! V Číne ho už otvorili pre dopravu
Zahraničné
Polícia neuvažuje o obmedzovaní
Polícia neuvažuje o obmedzovaní nákladnej dopravy v ranných špičkách
Domáce
Najdlhší tunel na Slovensku
Najdlhší tunel na Slovensku je takmer HOTOVÝ! VIDEO Pozrite, ako vyzerá: TOTO je termín dokončenia
Domáce
Slovensko varuje občanov pred
Slovensko varuje občanov pred narušením dopravy vo Francúzsku kvôli masívnym štrajkom
Domáce

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Horskí záchranári zasahovali na Gerlachovskom štíte, turistovi, žiaľ, už nedokázali pomôcť
Horskí záchranári zasahovali na Gerlachovskom štíte, turistovi, žiaľ, už nedokázali pomôcť
Správy
Asistent trénera T. Surový: Som rád, že sme zvíťazili nad tak kvalitným súperom
Asistent trénera T. Surový: Som rád, že sme zvíťazili nad tak kvalitným súperom
Zoznam TV
Z drsniaka princeznička! Gáborík spraví pre dcéry čokoľvek: Pozrite sa, čo je ochotný podstúpiť!
Z drsniaka princeznička! Gáborík spraví pre dcéry čokoľvek: Pozrite sa, čo je ochotný podstúpiť!
Prominenti

Domáce správy

Mestská hromadná doprava (MHD)
V Trenčíne zlyháva doprava! Viaceré autobusy sú nepojazdné: Môže za to nočný vandalizmus?
Domáce
FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Vláda môže kvôli konsolidácii
Vláda môže kvôli konsolidácii naraziť aj na VATIKÁN! Dôvodom je medzinárodná zmluva
Domáce
STRAŠNÉ NEŠŤASTIE v Tatrách! Kamaráti volali o pomoc, vyslali aj vrtuľník: Hlásia TRAGICKÉ následky
STRAŠNÉ NEŠŤASTIE v Tatrách! Kamaráti volali o pomoc, vyslali aj vrtuľník: Hlásia TRAGICKÉ následky
Prešov

Zahraničné

New York
Eric Adams odstúpil z boja o znovuzvolenie za starostu New Yorku
Zahraničné
Benjamin Netanjahu a Donald
Netanjahu pred schôdzkou s Trumpom: Izrael pracuje na pláne prímeria v Gaze
Zahraničné
V Nórsku spozorovali zrejme
V Nórsku spozorovali zrejme ďalšie drony! Viaceré lety museli presmerovať
Zahraničné
Izrael vie, kde Irán ukrýva zásoby uránu, tvrdí Netanjahu
Zahraničné

Prominenti

Slávna speváčka SKOLABOVALA počas
Slávna speváčka SKOLABOVALA počas koncertu: Z pódia ju niesli záchranári!
Zahraniční prominenti
VYHADZOV z postu riaditeľky:
VYHADZOV z postu riaditeľky: Známa tvár po roku KONČÍ... Kolegovia spísali PETÍCIU!
Domáci prominenti
Na Kottyho sa po
Na Kottyho sa po NAPADNUTÍ známeho muža valí vlna KRITIKY: Už necítim voči tebe ľútosť!
Domáci prominenti
FOTO Takto vyzerali SEXbomby kedysi:
Takto vyzerali SEXbomby kedysi: Bývalá miss a herečka predviedla cici aj rici!
Osobnosti

Zaujímavosti

Vedci zachytili zvláštny signál:
Vedci zachytili zvláštny signál: Mohol prísť z paralelného vesmíru? Vymyká sa bežným vzorcom
Zaujímavosti
Muži, pozor! Ešte stále
Muži, pozor! Ešte stále stojíte pri vykonávaní potreby? Zabudnite na to: Riskujete zdravie, varujú odborníci
Zaujímavosti
Cievkové metličky: Prečo vznikajú
Cievkové metličky: Prečo vznikajú a ako ich liečiť s pomocou prírody alebo lekára
vysetrenie.sk
Dovolenka v Francúzsku sa
Dovolenka v Francúzsku sa zmenila na nočnú moru: Matka čelila verejnej kritike za výchovu detí! Dostali zákaz vstupu?
Zaujímavosti

Dobré správy

FOTO Realizácia projektu R2 Šaca
Ďalšia významná stavba, ktorá poteší vodičov aj obyvateľov: Otvorili dôležitý obchvat
Domáce
Projekt Obchvat Prievidza predstavuje
Skvelá správa pre vodičov: Región so známymi kúpeľmi bude mať nový obchvat, už sa začína stavať
Domáce
Anna a Martin priniesli
Anna a Martin priniesli novú vlasovú kozmetiku, ktorá pomáha nielen pri rednutí vlasov
plnielanu.sk
Slovensko píše dejiny vesmíru:
Slovensko píše dejiny vesmíru: 3IPK spustila blockchain na Medzinárodnej vesmírnej stanici ISS
Dobré správy

Ekonomika

Krypto, zlato či akcie? Dáta ukázali, do čoho Slováci investujú najviac!
Krypto, zlato či akcie? Dáta ukázali, do čoho Slováci investujú najviac!
Bude z lietania v Európe luxus? Veľkí majú dostať na novú daň odklad, malí ju majú platiť okamžite!
Bude z lietania v Európe luxus? Veľkí majú dostať na novú daň odklad, malí ju majú platiť okamžite!
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
TOP 10 najpredávanejších áut všetkých čias: Máte niektorý z týchto modelov?
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)
Otvorením obchvatu to nekončí: Jozef Ráž prezradil, čo všetko sa chystá pri Košiciach! (foto)

Šport

Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Prehrávali už 0:6, potom vstali z popola: Bundesliga zažila neskutočné gólové šialenstvo!
Bundesliga
VIDEO Líder odchádzal z Bratislavy s poriadnou nakladačkou: Začali sme z toho byť frustrovaní
VIDEO Líder odchádzal z Bratislavy s poriadnou nakladačkou: Začali sme z toho byť frustrovaní
Tipsport liga
FOTO Šéf Borussie sa nebál verejne prehovoriť: Žijeme predsa v demokratickej krajine!
FOTO Šéf Borussie sa nebál verejne prehovoriť: Žijeme predsa v demokratickej krajine!
Bundesliga
Grigarovi tesne ušla medaila na MS: Od bronzového Čecha ho delili iba stotiny
Grigarovi tesne ušla medaila na MS: Od bronzového Čecha ho delili iba stotiny
Vodné športy

Auto-moto

Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Prešovskí krajskí cestári rekonštruujú cestu III. triedy
Doprava
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
FOTO: BMW iX3 Neue Klasse práve priletelo na Slovensko. Poznáme ceny
Novinky
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Mazda CX-5 už má zverejnené ceny pre slovenský trh. Prichádza s viacerými bonusmi
Novinky
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
MG uvádza 2 nové modely: Veľké SUV s hybridom bez zástrčky a EV. Dobré ceny majú obe
Novinky

Kariéra a motivácia

Tiché výpovede a ešte tichšie odchody: Prečo ľudia prestávajú v práci bojovať?
Tiché výpovede a ešte tichšie odchody: Prečo ľudia prestávajú v práci bojovať?
Vyhorenie
Hľadáte si novú prácu? Kariéra pomáha ľuďom s hľadaním nových príležitostí
Hľadáte si novú prácu? Kariéra pomáha ľuďom s hľadaním nových príležitostí
Kariera.sk TS
Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Vstávate na poslednú chvíľu? Týchto 7 ranných návykov zmení váš deň aj výkonnosť
Motivácia a inšpirácia
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Vyberte si z TOP 3 ponuky s platom až do 2 500 €: prinesú vám lepší plat, benefity a nové výzvy
Zaujímavé pracovné ponuky

Varenie a recepty

Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Máte veľa sliviek a neviete čo s nimi? 17 receptov na tie najlepšie koláče, džemy a kompóty.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Šťavnaté kuracie prsia na prírodno. Rýchly obed, ktorý stihnete urobiť aj počas týždňa.
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Žerbo rezy: Zákusok, ktorý nesklame ani víkendových maškrtníkov
Výber receptov
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Domáca vegeta: Zdravšia verzia priamo z vašej kuchyne
Rady a tipy

Technológie

Na túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadenia
Na túto hrozbu nie sú antivírusy pripravené. Útočníci našli geniálny spôsob, ako ti ukradnúť údaje zo zariadenia
Bezpečnosť
Väčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobile
Väčšina z nás zatvára aplikácie v telefóne, aby šetrila batériu. Nerob to, toto sa v skutočnosti deje v tvojom mobile
Android
Pred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikli
Pred viac ako 10 rokmi objavili na Sibíri záhadné diery. Teraz už vieme, ako vznikli
Veda a výskum
Tradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániť
Tradičným heslám som dal zbohom. A toto je dôvod, prečo by si to mal spraviť aj ty. Táto metóda prihlasovania ťa môže zachrániť
Bezpečnosť

Bývanie

Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Z ulice veľa nevidno, jeho veľkosť objavíte až neskôr. Náročný terén využili tak, aby rodina získala perfektné bývanie
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Smrekovú terasu zhotovil pre svoju manželku úplne sám. Atmosféra, ktorú má po zotmení, si ich získala!
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Tieto miesta priam volajú po dobrom relaxe! 10 inšpirácií, po ktorých budete mať chuť urobiť si oddychový kútik
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám
Roklina je krásna, no starý bungalov si ju nevšimol. Dnes sa od okien musí odchádzať ťažko a pokoj lesa príde i sám

Pre kutilov

5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
5 prešľapov na záhrade, ktoré môžu pokaziť dobré susedské vzťahy. Robíte ich aj vy?
Záhrada
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Ako uložiť veľkoformátovú dlažbu, aby sa nezlomila? Je vôbec vhodná na svojpomocnú realizáciu?
Stavebný materiál
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Chcete si vytvoriť dokonalé zátišie okolo záhradného jazierka? Týmto krásnym rastlinám sa tam bude mimoriadne dariť
Okrasná záhrada
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Nevyhadzujte vrecúška od čierneho čaju! Týchto 7 užitočných tipov vás rozhodne prekvapí
Recepty

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Módne outfity z Možné je všetko: Štýlová herečka Ráchel Šoltésová, Jana Majeská zažiarila v pánskom chicu a ďalšie
Slovenské celebrity
Módne outfity z Možné je všetko: Štýlová herečka Ráchel Šoltésová, Jana Majeská zažiarila v pánskom chicu a ďalšie
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Vláda môže kvôli konsolidácii
Domáce
Vláda môže kvôli konsolidácii naraziť aj na VATIKÁN! Dôvodom je medzinárodná zmluva
Dorin Recean, moldavský premiér
Zahraničné
Obrovská rana pre Putina: Vo voľbách v Moldavsku zvíťazila vládnuca strana
Čo priniesol uplynulý týždeň?
Domáce
Čo priniesol uplynulý týždeň? Overte si svoje vedomosti v našom KVÍZE!
Ľudia na mieste bytového
Zahraničné
MIMORIADNY ONLINE Po ukrajinskom útoku dochádza v Belgorode k veľkému výpadku elektriny: Hlásia aj zranených

Ďalšie zo Zoznamu