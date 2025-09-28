BRATISLAVA - Polícia neuvažuje o obmedzovaní nákladnej dopravy v ranných špičkách. Z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky to nie je možné. V reakcii na novinársku otázku to na piatkovej (26. 9.) tlačovej konferencii uviedla prezidentka Policajného zboru poverená výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie Jana Maškarová. Ako dodala, polícia dostala k dopravnej situácii v rannej špičke podnety.
Bratislavský krajský policajný riaditeľ Viliam Adamec uviedol, že kolóny v ranných špičkách polícia eviduje napríklad na diaľnici D2 pred Bratislavou. „Je to pre prerábku alebo teda protihlukovú stenu, ktorá sa tam vytvára, a v súčasnosti aktuálne posudzujeme aj s dopravnými inžiniermi Prezídia Policajného zboru celú situáciu a snažíme sa nájsť nejaké riešenie, aby sa tam tie zápchy nevytvárali. Určite to nie je možné vyriešiť obmedzovaním premávky kamiónovej dopravy,“ uviedol Adamec.