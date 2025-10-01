Na štvorkolku sadla opitá! Vodička spôsobila dopravnú nehodu

MÚTNE - Uplynulý víkend v obci Mútne v okrese Námestovo spôsobila večer 33-ročná vodička štvorkolky dopravnú nehodu. Následne vykonala dychovú skúšku s výsledkom 0,85 mg/l, čo je 1,77 promile alkoholu vo vydychovanom vzduchu. Žilinská krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Žena mala viesť štvorkolku po ceste III/2274 v smere od centra obce Mútne na obec Oravské Veselé, pričom prešla do protismeru a narazila do zaparkovaného motorového vozidla značky Volkswagen Caddy,“ uviedla polícia.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Žilinský kraj)
Utrpeli zranenia
Pri nehode utrpeli vodička a jej 38-ročná spolujazdkyňa zranenia, ktoré si vyžiadali prevoz do nemocnice. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu začal trestné stíhanie pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ďalšie okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.