Jana Maškarová má v pondelok predstúpiť pred brannobezpečnostný výbor

Poverená prezidentka Policajného zboru SR Jana Maškarová. (Zdroj: TASR/Martin Baumann)
BRATISLAVA - Jana Maškarová, ktorá v súčasnosti vedie políciu na základe dočasného poverenia, absolvuje v pondelok 20. októbra vypočutie pred Výborom Národnej rady (NR) SR pre obranu a bezpečnosť. Vyplýva to z informácií zverejnených na webe NR SR. Vypočutie je zákonnou podmienkou pre jej riadne vymenovanie do funkcie.
Rezort vnútra v septembri potvrdil, že minister Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) požiadal výbor o určenie termínu na vypočutie Maškarovej. Maškarová v januári vo funkcii nahradila Ľubomíra Soláka, ktorý na poste skončil v súvislosti s útokom na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi.