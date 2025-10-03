Vodiči POZOR! Za TAKÉTO predbiehanie na diaľnici dostanete mastnú pokutu, zákon platí aj na Slovensku

PRAHA/BRATISLAVA – Jazda po diaľnici sa stala obľúbenou variantou najmä pre dlhé vzdialenosti. Rapídne skrátený čas za volantom a relatívne konštantná rýchlosť je snom takmer každého vodiča. Na diaľničné úseky sa vzťahuje zákon o premávke, v ktorom je okrem iného jasne uvedené, ako predbiehať na diaľnici. Platí to aj v prípade obchádzania vozidla vo vedľajšom pruhu.
Pomalší je napravo
Jednou z výhod jazdy po diaľnici sú minimálne dva pruhy v jednom jazdnom smere. Vodičom to veľmi výrazne uľahčuje predbiehanie. Spravidla platí, že pomalší pruh je stále ten napravo. Ako ale postupovať v prípade, keď dobehneme niekoho v ľavom pruhu a sme viditeľne rýchlejší? Môžeme vozidlo predbehnúť aj z ľava, alebo je nutné spomaliť?
Odpovede na tieto otázky priniesol šéflektor Polygónu Hradec Králové Martin Trpkoš, pričom jeho slová neskôr potvrdil aj český rezort dopravy. Podľa zákona sa jazdí mimo obce v pravom jazdnom pruhu, pričom sa nesmie predbiehať sprava. Zároveň však platí, že vozidlo, nesmie ísť v ľavom pruhu bezdôvodne a nemôže ani nikoho blokovať. V prípade porušenia jedného z týchto pravidiel hrozí dotyčnému pokuta.
Predbiehanie sprava
Ministerstvo dopravy ČR ale upozorňuje na dve výnimky. Sprava je možné na diaľnici predbiehať len v prípade jazdy "v pripájacom pruhu" (napríklad pomaly idúci kamión) alebo, keď sa "vo všetkých jazdných pruhoch vytvoria súvislé pojazdné kolóny". Rezort ďalej upozorňuje, že vozidlo musí počas jazdy v pripájacom pruhu nabrať potrebnú rýchlosť a preto je v tomto prípade povolené predbiehanie sprava.
Slovenský zákon
Zákon o cestnej premávke SR 8/2009 Z. z. hovorí, že pokiaľ sa na vozovke utvoria súvislé prúdy vozidiel, kde je rýchlosť vodiča limitovaná vodičom jazdiacim pred ním, vozidlá môžu byť súbežne vedľa seba. V prípade jazdy v pripájacom pruhu je znenie rovnaké ako v českom zákone o cestnej premávke.
"Predchádza sa vľavo. Vpravo sa predchádza vozidlo, ktoré mení smer jazdy vľavo a ak už nie je pochybnosť o ďalšom smere jeho jazdy. Pri jazde v pripájacom jazdnom pruhu alebo v odbočovacom jazdnom pruhu sa smie vpravo predchádzať aj vozidlo idúce v priebežnom jazdnom pruhu," hovorí zákon.
Aj na slovenských cestách platia dve situácie, ktoré umožňujú predbiehanie sprava. Po prvé, pokiaľ "predbiehame električku", čo sa zvyčajne vykonáva sprava; predbiehanie zľava sa vykonáva len na jednosmernej ulici alebo keď nie je dostatok miesta na predbiehanie sprava. A za druhé, ak má cesta "aspoň dva jazdné pruhy v každom smere a predbiehané vozidlo sa nachádza v strednom jazdnom pruhu".
Názorný príklad
Vozidlo sa pohybuje po diaľnici v pravom jazdnom pruhu konštantnou rýchlosťou. Dobehne iné vozidlo vo vedľajšom ľavom pruhu. Podľa zákona o cestnej premávke by sa mal vodič zaradiť za vozidlo do ľavého pruhu, aby ho nepredbehol sprava.