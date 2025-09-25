Medici odštartovali semester vo veľkom štýle: V Bratislave sa konal najväčší event MediFutura

BRATISLAVA - Študenti medicíny zo všetkých kútov Slovenska si to dnes namierilo (25. 9. 2025) na najväčšiu akcii určenú práve im – „MediFutura - Tvoja budúcnosť je na Slovensku“, ktorú pre medikov historicky prvýkrát zorganizoval minister zdravotníctva Kamil Šaško. Spolu s predsedom Národnej rady SR Richardom Rašim, ktorý je taktiež lekár, takže dôverne pozná prácu a prostredie zdravotníctva sa medzi mladými nesmierne dobre cítili.
Viac ako 50 stánkov nemocníc, lekárskych fakúlt, či poisťovní ponúklo budúcim lekárom možnosť vyskúšať si napríklad masáž srdca, vyšetrenie prsníkov, meranie tlaku. Prostredníctvom simulácií mohli zažiť aj oživovanie pacienta, sonografické vyšetrenie, či dokonca vykonanie laparoskopie. Záchranári svojim potenciálnym budúcim kolegom ukázali vybavenie sanitiek zvnútra a prezrieť si mohli aj poľnú nemocnicu. Kto sa chcel ešte trochu viac rozhýbať a odreagovať, mohol si nasadiť inline korčule a vyskúšať si roller disco či naučiť sa základy jam-skatingu. Najväčšiu párty pre medikov uzavrú koncerty, kde vystúpia IMT Smile, Kali, Alan Murín.
„Ďakujem všetkým študentom medicíny, ktorí sa zúčastnili 1. ročníka MediFutury. Naším cieľom bolo vytvoriť priestor, kde sa môžu mladí budúci lekári stretnúť s odborníkmi z praxe, networkovať so študentmi z celého Slovenska a vyskúšať si aj praktické zručnosti. Sme radi, že MediFutura sa už od prvého ročníka stala silnou komunitou, ktorá už dnes spojila viac ako 3 000 ľudí naprieč celým zdravotníckym sektorom,“ uviedol minister zdravotníctva Kamil Šaško.